Micro e macro-criminalità, FdI Savona: “Non deve essere sottovalutata“

“In relazione agli ultimi episodi di criminalità urbana accaduti nel nostro capoluogo, non possiamo esimerci dal testimoniare la nostra preoccupazione e solidarietà a chi li ha subiti. Riteniamo utile e doveroso che tutti prendano coscienza della situazione e che si facciano promotori nei confronti di questa giunta, sollecitandola ad agire”.

Lo affermano in una nota il presidente del Circolo Tricolore Fratelli d’Italia Savona Simone Gattini e il vicepresidente e portavoce Giuseppe Giordanella.

“Il Prefetto convoca regolarmente il Sindaco per monitorare quanto accade nella nostra Savona e quindi fare finta di nulla sminuendo la gravità degli eventi cercando di canalizzare l’attenzione altrove (problema cinghiali) risulta una operazione sterile – proseguono -. Garantire alle forze dell’ordine il supporto diventa sempre più una priorità ed è quello che noi abbiamo sempre dimostrato anche recentemente con la raccolta di firme a loro sostegno”.

“Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale che operano sul nostro territorio con il loro lavoro cercano di garantire la nostra sicurezza – dicono -, ma troppo spesso sono attaccati e messi in discussione. Questo non va bene, questo non è giusto”.

“I dati sulla qualità della vita rilevati dal IL Sole 24 Ore indicano uno scivolamento verso una situazione peggiorativa e visto il trend quelli del 2025 non saranno confortanti, e gli accadimenti di queste settimane nella nostra città ne sono la prova. Dobbiamo poter uscire senza avere paura di essere aggrediti, molestati infastiditi continuamente. Diventa quindi importante il controllo del territorio, dei quartieri delle strade. Il ripristino del carabiniere, del poliziotto, del vigile di quartiere potrebbe essere un inizio. Rimpossessarci delle aree che oggi sono in stato di abbandono deve diventare una priorità”, aggiungono.

“Il coordinamento e la collaborazione attiva dei cittadini con le forze dell’ordine dovrebbe essere incrementata ad esempio, attraverso iniziative volte a fare conoscere i meccanismi della sorveglianza e dell’attenzione su ciò che accade dove viviamo”, concludono.