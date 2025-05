Personale dei pronto soccorso, in arrivo 5 milioni per le indennità 2024. I sindacati: “Risultato frutto della mobilitazione”

Un'indennità economica per chi lavora nei pronto soccorso della Liguria.

Questa la principale novità dell’incontro tenutosi stamani in Regione con le segreterie regionali di Fp Cgil e Uil Fpl, fissato dopo la mobilitazione organizzata dalle due sigle sindacali a sostegno delle rivendicazioni del personale sanitario.

“Siamo soddisfatti di questo primo incontro che ci vedrà firmare l’accordo sul pagamento delle spettanze alle colleghe e ai colleghi che operano nei pronto soccorso liguri - dichiarano Diego Seggi e Milena Speranza, segretari generali rispettivamente di Fp Cgil e Uil Fpl Liguria - Nonostante una sigla ne rivendichi la paternità, il risultato è stato ottenuto palesemente solo grazie all'intervento e alla dichiarazione dello stato di agitazione da parte di Fp Cgil e Uil Fpl a livello Regionale”.

Si tratta, per la precisione di 5 milioni e 270mila euro che, per il 2024, porteranno l'indennità complessivamente a circa 240 euro e con il recupero degli arretrati 2023 che garantiranno, dal 1 giugno al 31 dicembre 2023, circa 170 euro.

L’accordo su questa partita verrà siglato venerdì prossimo mentre il 4 giugno le due sigle annunciano un nuovo incontro in Regione per continuare la trattativa sul resto delle questioni poste con lo stato di agitazione del personale “che prosegue finché sarà necessario”.

Tra le rivendicazioni la questione fondamentale del finanziamento delle risorse per le prestazioni aggiuntive “per evitare l'impatto negativo sui fondi contrattuali e non penalizzare ulteriormente i colleghi ai quali viene chiesto addirittura di aumentare l'attività, la cronica carenza di personale con la richiesta dello scorrimento della graduatoria OSS già rinnovata e in scadenza a settembre, la riorganizzazione dei servizi e lo stato di avanzamento dei progetti legati al Pnrr”.

E' stata inoltre posta la questione relativa al futuro del Galliera e dell’Evangelico “dov'è necessario che siano confermate le risorse pubbliche, così come resta da affrontare e rendere trasparente l’attuale politica della Regione sul Gaslini diffuso e relativo pagamento delle spettanze al personale e la questione di Alisa”.

Nella loro nota congiunta, infine, Fp Cgil e Uil Fpl annunciano come siano stati confermati gli incentivi legati allo PSAL.