Vaccino antinfluenzale, il camper mobile arriva in piazza Sisto IV a Savona

Si concluderà a Savona, venerdì 12 dicembre, la campagna di vaccinazione antinfluenzale di ASL 2 “Vicini a te Lontani dall’influenza”.

Il camper mobile di ASL 2, da ottobre a dicembre è stato impegnato in un tour sul territorio di 9 tappe, che ha coinvolto 27 comuni dell’entroterra e della riviera, per ampliare le possibilità di accesso ai servizi sanitari e aumentare l’adesione della cittadinanza ai programmi di prevenzione primaria, in questo caso la vaccinazione antinfluenzale.

Il camper vaccinale, equipaggiato con le dotazioni necessarie alla corretta conservazione e somministrazione dei vaccini, è presidiato da un’équipe composta da medico, infermiere e autista. A bordo è presente un’area dedicata all’osservazione post-vaccinazione, indispensabile per garantire un percorso sicuro, controllato e conforme alle disposizioni sanitarie vigenti.

“Questa iniziativa è stata progettata soprattutto per raggiungere le persone che vivono nelle aree più periferiche o che, per motivi personali, lavorativi o organizzativi, incontrano difficoltà nel recarsi presso gli ambulatori territoriali dell’ASL, le farmacie o lo studio del proprio medico di medicina generale per la vaccinazione. Avvicinare il servizio vaccinale alla cittadinanza risponde all’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari, favorire una maggiore adesione agli interventi di prevenzione, promuovere il benessere individuale e contribuire alla tutela della salute collettiva”, commenta la dottoressa Virna Frumento, direttrice della S.C. Igiene e Sanità Pubblica di ASL2.

“In diversi Paesi l’iniziativa ha registrato risultati significativi, grazie alla collaborazione particolarmente attenta delle amministrazioni locali, che hanno svolto un ruolo centrale nelle attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, promuovendo la cultura della prevenzione e garantendo una comunicazione capillare ed efficace su questa opportunità” aggiunge Amatore Morando, direttore dei distretti finalese e savonese.

In un momento in cui l’influenza sta costringendo a letto numerose persone, è fondamentale compiere ogni sforzo per prevenirne la diffusione, soprattutto per proteggere i soggetti più fragili, come gli anziani, i pazienti oncologici e le persone con condizioni di salute a rischio. Secondo i dati che emergono dal rapporto settimanale del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità, in queste ultime settimane l'influenza continua la sua ascesa con una incidenza superiore alla stagione dell'anno scorso e con un totale di 3,3 milioni infezioni stimate in Italia.

L’invito è dunque quello di recarsi presso il camper ma anche presso tutte le altre sedi abilitate a effettuare la vaccinazione come gli ambulatori ASL, le farmacie, i medici di medicina generale. Vaccinarsi è un gesto semplice e rapido, ma essenziale sia per la tutela della salute individuale sia per il benessere dell’intera collettività.

Venerdì 12 dicembre, il team di professionisti ed operatori sanitari di ASL 2 sarà presente per l’ultima tappa in programma a Savona, in Piazza Sisto IV dalle ore 9 alle 13.

La vaccinazione in Liguria è gratuita per tutti e, sul camper di ASL 2, potrà essere effettuata ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione. Se si desidera, è possibile anche programmare l’ora dell’appuntamento, utilizzando il portale regionale dedicato: prenotovaccino.regione.liguria.it.