“Il benessere giovanile come obiettivo prioritario della cittadinanza”: incontro pubblico ad Albenga

Giovedì 11 dicembre, dalle 17 alle 19, all’Auditorium San Carlo di Albenga, ASL2 in collaborazione con il Comune di Albenga, organizza un incontro pubblico dedicato al tema della prevenzione e della promozione del benessere giovanile dal titolo “Il benessere giovanile come obiettivo prioritario della cittadinanza”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un dialogo strutturato e costruttivo tra istituzioni, servizi sanitari e sociali, forze dell’ordine e realtà del territorio che, a vario titolo, operano quotidianamente a contatto con adolescenti e giovani. Il benessere delle nuove generazioni viene infatti riconosciuto come una responsabilità condivisa, che richiede una rete territoriale integrata e capace di intervenire in modo precoce sui fattori di rischio, promuovendo al contempo ambienti di crescita sani e inclusivi.

L’incontro è rivolto all’intera cittadinanza, con particolare attenzione a educatori, operatori sociali e sanitari, insegnanti, volontari, genitori e a tutte le figure che svolgono un ruolo di prossimità e accompagnamento nei confronti dei ragazzi.

Nel corso dell’incontro saranno trattati temi centrali quali il supporto psicologico, la prevenzione del disagio, l’ascolto attivo, la sicurezza e il rafforzamento della rete territoriale. L’obiettivo è fornire strumenti concreti agli operatori e favorire sinergie durature tra le diverse realtà coinvolte, nella consapevolezza che investire nel benessere giovanile significa investire nel futuro della cittadinanza.