Gemellaggio FIDAPA Mazara del Vallo – Alassio: un ponte tra culture che unisce e rafforza

Il recente viaggio della sezione FIDAPA BPW Italy di Mazara del Vallo ad Alassio, nell’ambito del gemellaggio con la sezione ligure, ha rappresentato per entrambe le realtà un’importante occasione di scambio, crescita e condivisione, sia sul piano culturale che sociale e istituzionale.

«Questo gemellaggio – spiega Paola Scontrino, presidente della FIDAPA di Mazara del Vallo – ha dimostrato quanto sia fondamentale costruire legami autentici tra donne provenienti da contesti diversi, ma unite da valori comuni. L’incontro tra culture e storie personali ha arricchito ogni partecipante, rafforzando il senso di appartenenza alla FIDAPA e rinnovando l’impegno verso la nostra missione. Le differenze sono diventate una risorsa, dando vita a un dialogo costruttivo, allo scambio di buone pratiche e a nuove idee da sviluppare insieme. Questo è solo l’inizio di un cammino condiviso che vedrà le due sezioni collaborare su iniziative culturali, sociali e professionali, con particolare attenzione all’empowerment femminile e alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società».

Anche il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha espresso grande soddisfazione per il gemellaggio, sottolineandone il forte valore simbolico e culturale. Ha inoltre evidenziato come le due città, pur distanti geograficamente, siano accomunate dallo stretto legame con il mare, dalla vocazione all’accoglienza e dal desiderio comune di promuovere il protagonismo femminile nella società.

Particolarmente significativa è stata l’ospitalità della sezione FIDAPA di Alassio, che ha contribuito in modo determinante alla riuscita dell’iniziativa, trasformando il confronto tra socie in un’occasione concreta di progettualità e visione condivisa.

«Questo momento – afferma Cinzia Salerno – resterà nei nostri cuori come esempio di accoglienza autentica e di collaborazione profonda tra due comunità. L’esperienza vissuta insieme ha rafforzato la consapevolezza che l’incontro tra realtà diverse può generare valore, ispirazione e opportunità. È nato un legame sincero, basato sul rispetto reciproco e su una visione comune del futuro, in cui le donne possano essere protagoniste attive del cambiamento. Siamo felici di poter ricambiare presto la visita, portando adesso la nostra sezione ad incontrare le amiche di Mazara del Vallo. Un altro passo in avanti in un percorso di crescita, amicizia e impegno condiviso».

A conclusione della visita, la presidente Paola Scontrino ha rivolto un sentito ringraziamento a Cinzia Salerno, presidente della sezione di Alassio; a Valentina Perna, presidente della sezione di Albenga; al sindaco Marco Melgrati; a Giuseppina Seidita, Past Presidente Nazionale e già Vice Presidente Membership International BPW; a Francisca Albamonte, Tesoriera Nazionale; a Silvia Moglia, Presidente del Distretto Nord Ovest FIDAPA BPW Italy; e ad Antonella Tosi, Coordinatrice Nazionale dei Revisori dei Conti, per il loro prezioso contributo alla riuscita dell’incontro.