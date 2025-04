Albenga, sanità e sicurezza: dall’incontro Tomatis-Bucci risposte concrete per ospedale e piana

“Abbiamo trovato un clima di collaborazione e disponibilità. Sono arrivati segnali positivi e impegni chiari”.

Soddisfatto il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis in merito all’incontro che si è tenuto questo pomeriggio in Regione Liguria con il presidente Marco Bucci. Hanno parlato di due temi cruciali per il territorio: Sanità e messa in sicurezza idrogeologica. Insieme a loro, i consiglieri Giorgio Cangiano e Raiko Radiuk, la dirigente dei Lavori pubblici Franca Briano, l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò e il capo di gabinetto Matteo Nannini.

Per quanto riguarda la sanità, il presidente Bucci ha confermato il potenziamento dell’ospedale di Albenga, “il più moderno della Liguria: le sei sale operatorie, già attive, verranno ulteriormente valorizzate”, dice il sindaco. Passi avanti anche sull’emergenza: si parla ora di un punto di emergenza attivo h24, già prima dell’estate. Da sottolineare che le ambulanze con codici non gravi potranno essere dirottate su Albenga, sgravando Pietra Ligure e rafforzando il presidio locale.

Sul fronte della sicurezza idrogeologica del territorio, è stato confermato il finanziamento per la messa in sicurezza del Rio Carenda, con due lotti da 5 milioni di euro ciascuno, provenienti da fondi della Protezione civile e dal CSR. L’intervento proteggerà un’area densamente abitata e a forte vocazione agricola.

"Il presidente Bucci ha chiesto anche di proseguire con uno studio per la messa in sicurezza dell’intera piana di Albenga. Dopodiché, potremo cercare i fondi insieme. Un segnale concreto che la collaborazione istituzionale sta dando i suoi frutti", conclude Tomatis.