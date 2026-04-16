Formazione e inclusione finanziaria, il Coordinamento Donne Coldiretti Liguria punta sulla valorizzazione del ruolo femminile in agricoltura

Giornata dedicata alla formazione e alla crescita delle competenze imprenditoriali nel mondo agricolo quella svoltasi oggi (16 aprile, ndr), che ha visto protagonista il Coordinamento Donne Coldiretti Liguria con una serie di appuntamenti tra territorio, aziende agricole e progettualità innovative.

All’iniziativa ha partecipato anche Mariafrancesca Serra, Responsabile Nazionale Donne Coldiretti, la cui visita in Liguria ha rappresentato un importante momento di confronto e coordinamento a livello nazionale.

La giornata si è aperta presso l’azienda agricola Serre sul Mare, realtà specializzata nella coltivazione del basilico e simbolo di eccellenza produttiva del territorio ligure. La visita ha rappresentato un momento di confronto diretto con le imprenditrici agricole e di approfondimento sul valore delle filiere locali.

“Questa giornata rappresenta un momento significativo di incontro tra impresa, territorio e formazione - commentano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale - Le donne in agricoltura sono una risorsa fondamentale per l’innovazione e la competitività del nostro sistema produttivo. Investire sulle loro competenze significa investire sul futuro della Liguria rurale”.

Successivamente il gruppo si è spostato a Genova per il momento di coordinamento e il pranzo presso il Mercato Campagna Amica di Via Del Campo, ospiti di Alalunga – Pescatori in Città di Busca Davide, in un contesto che ha valorizzato le produzioni locali e la rete agroalimentare regionale.

Nel pomeriggio si è svolta la firma dell’accordo tra Donne Coldiretti Liguria e Global Thinking Foundation, che ha dato ufficialmente avvio al progetto formativo “Donne al Quadrato”, già approvato dal Coordinamento regionale a febbraio 2026. Il progetto punta a rafforzare le competenze economico-finanziarie delle imprenditrici agricole, promuovendo maggiore consapevolezza, autonomia gestionale e capacità di pianificazione.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti di educazione finanziaria e gestione dell’impresa agricola, rafforzando la capacità delle imprenditrici di pianificare e sviluppare la propria attività in modo più strutturato. In questo contesto, l’obbiettivo è quindi promuovere l’inclusione finanziaria delle donne imprenditrici attraverso la formazione, strumento decisivo per costruire autonomia economica e nuove opportunità di crescita, soprattutto in un settore strategico come quello agricolo.

“Con questo progetto rafforziamo un percorso concreto di crescita e consapevolezza economica per le nostre imprenditrici - spiega Anna Fazio, Responsabile del Gruppo Donne Coldiretti Liguria - L’educazione finanziaria rappresenta oggi uno strumento indispensabile per affrontare le sfide del mercato e consolidare le imprese agricole. Donne al Quadrato è un’opportunità importante per fornire strumenti pratici e strategici alle nostre associate. Così facendo, accompagniamo le imprenditrici in un percorso di autonomia e consapevolezza, rafforzando il loro ruolo all’interno del sistema agricolo regionale”.