Bitcoin vola dopo la tregua Iran-USA: il BTC supera i 72.000 dollari e cambia la narrativa crypto

Era l'8 aprile 2026, poco prima della mezzanotte italiana, quando le agenzie di stampa hanno battuto la notizia: Stati Uniti e Iran avevano siglato un accordo di cessate il fuoco temporaneo, condizionato alla riapertura progressiva dello Stretto di Hormuz. Nel giro di pochi minuti, i futures sul petrolio sono crollati del 14%. Le borse asiatiche hanno aperto in forte rialzo. E Bitcoin, quasi a confermare il suo ruolo di termometro globale del rischio, ha segnato una candela verde verticale: da 67.000 a oltre 71.500 dollari in meno di due ore.

Il mercato crypto, che nelle settimane precedenti aveva vissuto una fase di forte pressione ribassista con il BTC sceso fino a toccare i minimi di periodo intorno ai 60.000 dollari ha risposto alla notizia della tregua con una velocità e un'intensità che hanno sorpreso anche gli analisti più esperti.

Il copione del 2026: Bitcoin e la geopolitica

Per capire il movimento di queste settimane bisogna tornare a marzo, quando la crisi dello Stretto di Hormuz ha iniziato a materializzarsi. Il blocco parziale del corridoio petrolifero ha scatenato un'ondata di risk-off globale: gli investitori hanno venduto asset rischiosi azioni, crypto, valute emergenti e si sono rifugiati su dollaro, oro e Treasury americani.

Bitcoin, classificato dai mercati come asset ad alto rischio, ha subito la stessa pressione delle azioni tech: ogni escalation militare nel Golfo Persico si traduceva in vendite sul mercato crypto. Il paradosso è evidente per chi conosce la narrativa originale del Bitcoin quello di asset de-correlato dai mercati tradizionali, rifugio nei momenti di instabilità sistemica. In realtà, almeno nel breve periodo, BTC si è comportato esattamente come un asset di rischio tradizionale, scendendo quando la paura aumentava e salendo quando la tensione si allentava.

Il cambio BTC USD come indicatore macro non è casuale né nuovo. Dal 2020 in poi, il Bitcoin ha mostrato una correlazione crescente con i mercati azionari, in particolare con il Nasdaq. Le ragioni sono strutturali: l'ingresso massiccio degli investitori istituzionali hedge fund, asset manager, ETF spot approvati dalla SEC nel gennaio 2024 ha trasformato BTC da asset speculativo di nicchia a componente integrata nei portafogli globali. Quando questi portafogli vengono liquidati in fretta, Bitcoin scende insieme alle azioni.

Ma la tregua dell'8 aprile ha mostrato anche l'altra faccia della medaglia. Il rimbalzo del BTC è stato più veloce e più intenso di quello degli indici azionari tradizionali. In meno di 48 ore, il Bitcoin ha recuperato quasi tutto il terreno perso nelle settimane precedenti, portandosi stabilmente sopra i 72.000 dollari. La capitalizzazione di mercato dell'intero settore crypto ha guadagnato oltre 200 miliardi di dollari in pochi giorni.

Il contesto italiano: chi investe in crypto nel 2026

In Italia, secondo le stime più recenti, circa 3 milioni di persone detengono o hanno detenuto criptovalute. Un numero cresciuto enormemente rispetto ai 500.000 del 2019, ma ancora lontano dai livelli di penetrazione di paesi come El Salvador, dove Bitcoin ha corso legale, o degli Stati Uniti, dove gli ETF spot hanno aperto il mercato anche agli investitori retail più conservativi.

La normativa italiana si è adeguata progressivamente al framework europeo MiCA, che dal 2024 ha introdotto regole più chiare per gli exchange e i fornitori di servizi crypto. Per il risparmiatore italiano, questo ha significato maggiore trasparenza e protezione, ma anche costi di compliance più elevati per le piattaforme, che si sono tradotti in fee più alte su alcune tipologie di operazioni.

Il dibattito fiscale rimane aperto. Le plusvalenze sulle criptovalute in Italia sono tassate con un'aliquota del 26% — in linea con altri strumenti finanziari — ma le modalità di calcolo del costo di acquisto e la gestione delle minusvalenze continuano a generare incertezze interpretative che scoraggiano una parte degli investitori potenziali.

Dove andrà Bitcoin da qui

Gli analisti sono divisi, come sempre quando si parla di mercati crypto. Lo scenario ottimista, alimentato dal rimbalzo post-tregua e dalla prospettiva di tagli ai tassi da parte della Federal Reserve che diventerebbero più probabili se l'inflazione dovesse scendere con il calo del petrolio punta a un ritorno verso i massimi storici del 2025, quando il BTC aveva toccato quota 125.000 dollari.

Lo scenario più cauto ricorda che la tregua tra USA e Iran è temporanea due settimane e che le tensioni in Libano, con Israele che continua le operazioni militari al di fuori dell'accordo, potrebbero riacutizzare il clima geopolitico in qualsiasi momento. In quel caso, un nuovo picco di risk-off potrebbe riportare BTC sotto i 65.000 dollari.

Quello che è certo è che il Bitcoin del 2026 non è più l'asset incomprensibile e di nicchia di dieci anni fa. È diventato uno strumento finanziario maturo, con una capitalizzazione di mercato superiore a 1.400 miliardi di dollari, integrato nei portafogli istituzionali e sempre più presente nelle scelte di investimento degli italiani che cercano rendimenti in un contesto di tassi ancora elevati ma in potenziale discesa.









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