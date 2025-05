Cairo scalda i motori per la terza edizione della "Fiera del Libro", tra gli ospiti d’eccezione il senatore Mario Monti

Cinque giorni di eventi, sei presentazioni di libri, cinque storytelling, otto visite guidate, quattro incontri tematici, due mostre, una degustazione letteraria, uno spettacolo teatrale, una maratona di lettura, due laboratori dedicati ai più piccoli, uno spazio espositivo con case editrici e librerie, una tensostruttura dedicata e altre cinque location coinvolte. Questi i numeri della terza edizione della “Fiera del libro”, in scena dal 5 all’8 giugno, organizzata dal Comune di Cairo, Assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione De Mari Cr Savona. Coinvolte le scuole del territorio, dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Patetta” al Liceo “Calassanzio”, fino agli Istituti comprensivi. Non una semplice rassegna letteraria, ma una vera e propria “Festa del libro” a 360°, capace di coinvolgere tutta la città con eventi “diffusi”. Il 4 giugno si terrà l'inaugurazione ufficiale con la presentazione del programma nella biblioteca "F.C. Rossi".

Il tema dell’edizione 2025 è “Crescere con le parole”, per celebrare il potere del linguaggio come strumento di arricchimento personale, culturale e sociale. In un mondo in cui tutto corre veloce, fermarsi a leggere, ascoltare una storia, scrivere un pensiero o scambiare un’idea diventa un gesto prezioso.

La quattro giorni sarà caratterizzata da una girandola di eventi e appuntamenti, con momenti specifici dedicati ai bambini e alle letture per ragazzi, e un focus sul Medioevo con relative visite guidate al patrimonio storico della città, tra antiche torri carcerarie e stanze segrete.

Grandi nomi, da Matteo Bassetti a Luca Mercalli, da Luca Pappagallo ad Antonella Frontani, presenteranno le loro ultime “fatiche letterarie”, accolti e intervistati da moderatori d’eccezione. La prima giornata, quella di giovedì 5 giugno, alle ore 10, sarà inaugurata con un incontro di grande portata con il senatore Mario Monti che, insieme a Enrico Dibella, vicedirettore del dipartimento di Scienze politiche UniGe, tratterà di “Natalità, immigrazione, scuola lavoro: ostacoli e opportunità”. Un’occasione per affrontare e approfondire temi di centrale attualità nell’attuale sistema geopolitico nazionale e internazionale.

Per la “Fiera del libro”, in Piazza della Vittoria sarà installata una tensostruttura che ospiterà molti scrittori locali i quali, in questi ultimi anni, hanno presentato le loro opere nella Biblioteca Civica “F. C. Rossi”, oltre a case editrici, librerie e laboratori animati da artisti, autori e associazioni valbormidesi.

Un grande evento, dunque, che celebra il libro e la lettura nelle sue più diverse declinazioni, capace di trasportare in mondi fantastici, in tempi lontani e nella più stretta attualità. Un momento imperdibile per chi “divora pagine” ogni giorno, ma anche per chi è semplicemente curioso di conoscere e capire cosa c’è “oltre l’arcobaleno”.

"Questa terza edizione della “Fiera del Libro” rappresenta la prova della maturità – commenta il sindaco Paolo Lambertini – su cui abbiamo investito tempo e risorse. Dopo i buoni consensi ottenuti gli scorsi anni, ora è arrivato il momento di compiere il “grande salto”. Per questo motivo sono stati implementati gli spazi, ma soprattutto il numero e la portata degli eventi, che hanno una caratura capace di spingersi oltre i confini regionali. Un evento di grande importanza per la nostra città, per riaffermare il valore fondante della lettura, ma più in generale della cultura intesa come conoscenza, approfondimento, sapere. Germogli che oggi, più che mai, dobbiamo far crescere a tutti i livelli e in modo particolare tra le nuove generazioni".

In allegato il programma.