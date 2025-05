Savona, il 27 maggio incontro sulla Scuola dell’Infanzia Don Curioni

Martedì 27 maggio alle ore 18 presso il teatrino delle opere parrocchiali in via Antonio Brilla, nel quartiere Zinola, si terrà un incontro pubblico promosso dalla Parrocchia Santo Spirito e Immacolata Concezione per affrontare insieme alla comunità l'attuale situazione della Scuola dell’Infanzia Don Curioni e le prospettive per il suo futuro.

Il servizio educativo sarà garantito regolarmente per l’anno scolastico 2025-2026. Fino ad oggi la continuità è stata resa possibile grazie all’impegno diretto della parrocchia, che ha sostenuto la scuola nonostante le crescenti difficoltà economiche. Negli ultimi anni il calo delle iscrizioni, legato al progressivo abbassamento della natalità, unito alla riduzione dei contributi pubblici e alla stabilità dei costi fissi, ha messo a dura prova la sostenibilità dell’attività scolastica.

L’incontro nasce con l’intento di informare le famiglie e la comunità, raccogliere idee e soprattutto aprire lo spazio a nuovi contributi anche da chi porta prospettive diverse e soluzioni finora non esplorate. "Nessuna decisione è già stata presa - dichiara l'amministratore parrocchiale don Alessio Allori - Sarà un momento di ascolto, partecipazione e costruzione condivisa".

Tra le ipotesi sul tavolo non si esclude la chiusura del servizio qualora non si trovino alternative concrete e sostenibili. Tuttavia "da parte della parrocchia resta ferma la volontà di evitare questo scenario se le condizioni economiche e organizzative lo permetteranno - aggiunge don Allori - L’appello è rivolto a tutte le persone che hanno a cuore il valore educativo e sociale della scuola: la partecipazione al confronto potrà fare la differenza".