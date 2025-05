Premio Azzurro a Donatella Bianchi: “Il mare è futuro, ma serve responsabilità” (FOTO e VIDEO)

È stata Donatella Bianchi, volto storico di Linea Blu e da sempre in prima linea nella tutela del mare e dell’ambiente, la protagonista della cerimonia di consegna del Premio Azzurro svoltasi questa mattina ad Andora, nella splendida cornice della Marina. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito della rassegna “Azzurro, Pesce d’Autore”, celebra personalità che si sono distinte per il loro impegno nella valorizzazione del mare, delle sue risorse e delle comunità costiere.

“Qui sono a casa, questa è la mia Liguria, il mio mare, il mio santuario dei Cetacei”, ha dichiarato con emozione Donatella Bianchi, accogliendo il premio. “È un onore essere qui per un’iniziativa che non è solo celebrativa, ma anche un’occasione di confronto e condivisione di valori fondamentali, come la sostenibilità e lo sviluppo consapevole”.

Nel corso della cerimonia, la giornalista ha evidenziato il potenziale delle città costiere come Andora, sottolineando quanto il mare possa offrire non solo in termini ambientali, ma anche economici e sociali: “Dal mare arriveranno risposte ai problemi che ancora non conosciamo. Vedo un futuro con nuove opportunità, anche per i giovani, attraverso mestieri legati alla sostenibilità e alla tracciabilità. Ma tutto deve essere fatto con grande senso di responsabilità”.

A premiare la conduttrice è stato il sindaco Mauro Demichelis, che ha voluto rimarcare l’importanza dell’incontro tra il territorio e una figura come Bianchi: “Mai scelta fu più giusta. Cercavamo da anni una personalità che potesse rappresentare la nostra costa, l’entroterra, i prodotti del mare e della terra. Donatella è tutto questo: sensibilità, esperienza, impegno. È il premio dei premi per Andora”.

Donatella Bianchi, nata alla Spezia nel 1963, è giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e da decenni voce autorevole nel campo della comunicazione ambientale. Oltre alla conduzione di Linea Blu su Rai 1 dal 1994, è stata presidente del WWF Italia, guida il Parco Nazionale delle Cinque Terre e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.

Con il Premio Azzurro, Andora le rende omaggio, riconoscendo il valore del suo lavoro e la forza del messaggio che da anni porta avanti: il mare non è solo bellezza, ma anche responsabilità, identità e futuro.