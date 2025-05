Come avere una casa sempre pulita e profumata

Avere una casa sempre pulita e profumata è il sogno di tutti. Ma quando si vive con bambini, ragazzi e animali domestici, può diventare difficile mantenere a lungo l’ordine e l’igiene, soprattutto per quanto riguarda i pavimenti. I prodotti per la casa ci vengono senz’altro in aiuto, anche se non è sempre facile trovare quelli giusti o adatti alle nostre esigenze. In questa breve guida, scopriamo quali sono i detergenti più utili e i migliori detersivi per pavimento.

Quali sono i detersivi necessari per pulire casa?

Per la pulizia completa della casa, un alleato irrinunciabile è certamente lo sgrassatore. Oltre a garantire la detersione delle superfici, ha un potere sgrassante sullo sporco più difficile e ostinato. L’efficacia del prodotto è data dalle sostanze aggressive che contiene, per questo motivo vanno usati con cautela, in modo da limitare i danni alla salute e all’ambiente.

Ecco alcune delle principali accortezze da tenere sempre a mente. Per prima cosa, non utilizzare mai gli sgrassatori senza i guanti. Succede di frequente che, per praticità o per fretta, non proteggiamo accuratamente le nostre mani e poniamo l’epidermide a contatto diretto con le sostanze chimiche. In secondo luogo, sarebbe bene usare questi prodotti in locali arieggiati ed evitare di respirare le sostanze in essi contenute.

Ricordati di chiudere sempre lo spruzzino una volta finite le pulizie. La maggior parte dei flaconi è dotata del beccuccio on/off proprio per evitare la fuoriuscita involontaria di prodotto. Per quanto riguarda i detersivi che svolgono anche una funzione disinfettante e igienizzante, sarebbe meglio non usarli in modo eccessivo. Per quanta soddisfazione possa dare il fatto di poter eliminare germi e batteri, non devi dimenticare che vivere in un ambiente sterile non è di aiuto alla salute e al sistema immunitario.

Quali sono i detersivi necessari per pulire il pavimento?

La pulizia dei pavimenti di casa è forse la parte più faticosa dell’intero processo. Si tratta di detergere aree estese e spesso non prive di ostacoli come sedie, mobili e oggetti vari. La prima scelta che dovrai compiere riguarda il detersivo più adeguato al tipo di pavimento presente nella tua abitazione. Per piastrelle, gres, pietra, marmo, parquet e altri materiali, scopri i prodotti di Ingrosso Pulizie.

Il prodotto giusto ti aiuterà ad avere pavimenti puliti e profumati più a lungo, senza lasciare residui o antiestetici aloni. Questi ultimi sono causati soprattutto da un modo sbagliato di fare le pulizie. Ad esempio, quando non viene strizzato bene lo straccio, viene messa una quantità eccessiva di detersivo o vengono usati detergenti troppo oleosi.

Trucchi per mantenere la casa sempre profumata

Nonostante l’impegno nelle pulizie può succedere che negli ambienti di casa si senta un cattivo odore. Per questo, oltre alla scelta dei prodotti della pulizia, è necessario abbinare alcune buone abitudini. È importante, ad esempio, favorire il ricircolo dell’aria aprendo spesso le finestre. I cattivi odori si formano soprattutto in presenza di aria viziata.

Un ottimo rimedio naturale per mantenere un profumo gradevole in casa è dato dagli oli essenziali. La scelta delle profumazioni è davvero ampia: agrumi, pino, eucalipto, lavanda e molti altri ancora. È sufficiente versare qualche goccia nell’acqua e fare scaldare in modo che la fragranza si diffonda nell’ambiente.

















