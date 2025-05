Savona ospiterà il 48esimo Incontro diocesano delle confraternite

Domenica 1° giugno si terrà il 48esimo Incontro Diocesano delle Confraternite. L'evento avrà una doppia rilevanza in quanto concomitante con il Giubileo della Speranza. Alle ore 15 le rappresentanze delle confraternite saranno ricevute a Savona, all’Oratorio Santi Pietro e Caterina, in via dei Mille.