Miss Blumare 2026: domenica 7 giugno nuova tappa regionale alla Marina di Loano

Prosegue il tour ligure del concorso nazionale di bellezza “Miss Blumare 2026”, che domenica 7 giugno farà tappa nella splendida cornice della Marina di Loano con un nuovo appuntamento dedicato alla moda, allo spettacolo e all’eleganza.

La selezione regionale si svolgerà presso il BeeFly, raffinata location affacciata sul mare situata in Lungomare Madonna del Loreto 14 a Loano, all’interno della prestigiosa Marina di Loano.

Gli ospiti saranno accolti dal proprietario Luca Anselmo e dal suo staff, con la possibilità di cenare presso il ristorante del locale a partire dalle ore 19.00. Dalle ore 21.00, nella raffinata area lounge esterna del BeeFly, prenderà ufficialmente il via la sfilata di Miss Blumare 2026.

Nel corso della serata verrà inoltre eletta la prima “Miss BeeFly 2026”, titolo speciale dedicato alla nuova location che ospita l’evento.

Le concorrenti, provenienti da diverse località della Liguria, saranno protagoniste di una serata all’insegna della moda, dell’eleganza e dello spettacolo, accompagnata da momenti musicali e di intrattenimento.

A condurre la manifestazione sarà Francesca Bianco, che curerà anche il coordinamento della sfilata.

La serata sarà accompagnata dagli intermezzi musicali delle ospiti canore Debora Colombo e Roberta Boscolo, mentre la parte musicale e dj-set sarà affidata a Max Voice.

Fotografi ufficiali dell’evento saranno Ilario Navone e Mauro Caruso.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Agenzia Arte & Moda di Maurizio Tonini ed è curato da Massimo Enrico.

Saranno inoltre presenti ospiti e personalità del mondo moda, spettacolo ed eventi che prenderanno parte alla serata e alla giuria.

Il tour regionale di Miss Blumare proseguirà successivamente con la tappa del 28 giugno presso il Grand Hotel di Pietra Ligure, avvicinandosi alle finali regionali estive del concorso.

Restano aperte le iscrizioni a Miss Blumare 2026 per ragazze dai 14 ai 28 anni.