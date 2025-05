Imperia: all’Oasi del Gusto della Fiera del libro due libri svelano come trasformare i fiori in gelati e cocktail sorprendenti

Alle 11.00, spazio al libro “Un bouquet di gelato. Contaminazioni che sanno di buono” di Aldo De Michelis, gelatiere della storica gelateria Perlecò di Alassio. Alle 16.00 sarà invece la volta di “Aromatiche da... bere. Sapori mediterranei nel bicchiere” di Ottavia Castellaro, esperta di erbe e cocktail.

Gli incontri saranno presentati dal giornalista Claudio Porchia, con la partecipazione dell’editrice Barbara Carbone, e accompagnati da una degustazione di gelati, sorbetti e cocktail ispirati ai libri.

Fiori nel cono: l’arte di Aldo De Michelis. Nel suo libro, De Michelis porta il lettore alla scoperta di un universo ancora poco esplorato: l’uso dei fiori eduli nella preparazione di gelati, sorbetti e granite. Dal classico profumo della rosa ai gusti più inusuali come nasturzio e begonia, ogni ricetta è frutto di ricerca, equilibrio e passione. “Un bouquet di gelato” non è solo una raccolta di ricette, ma un viaggio sensoriale tra colori, profumi e sapori, pensato per chi ama sperimentare o vuole scoprire nuovi abbinamenti, anche gastronomici. De Michelis propone infatti anche gelati salati, ideali per accompagnare piatti audaci e contemporanei.

Erbe nel bicchiere: i drink floreali di Ottavia Castellaro

Nel volume “Aromatiche da... bere”, Ottavia Castellaro reinventa l’uso delle erbe aromatiche nei cocktail, proponendo ricette che esaltano il connubio tra natura e mixology. Ogni drink diventa così un’esperienza sensoriale unica, arricchita da abbinamenti dolci e salati pensati per accompagnare ogni sorso con gusto. Il libro include le prefazioni di Raffaele Palma, presidente di AromaDomus, e Claudio Porchia, che introducono il lettore all’importanza delle erbe aromatiche nel panorama culinario italiano. Ottavia Castellaro, oggi direttrice di un’azienda specializzata nella coltivazione di erbe, unisce il suo amore per la natura con una solida esperienza da bartender, diventando un punto di riferimento nella mixology del Ponente ligure.

I libri sono disponibili in libreria e sui principali store online. Per informazioni: redazione@trentaeditore.it