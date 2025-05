Successo per la “Festa dello Sport” a Vado Ligure: presenti 500 bambini, show del campione di Bmx Alessandro Barbero

Grande successo per la “Festa dello Sport”, organizzata dal Comune di Vado Ligure, con il supporto del Coni, allo stadio Chittolina. Presenti 500 studenti delle scuole elementari e medie di Vado, i rappresentanti delle società sportive, il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi, gli assessori Angelo Lestinge, Mirella Oliveri, Laura Rizzuti, Cristina Pizzuti e il consigliere comunale Luca Ferro.

L’evento, che ha coinvolto gli istituti scolastici ed è stato aperto al pubblico, si è svolto martedì dalle 8.30 alle 17.30. Al mattino, fino alle 13 circa, i protagonisti sono stati i bambini delle scuole vadesi (Vado centro, Vado frazioni e le scuole medie) che, dopo aver cantato l’inno di Mameli, hanno potuto divertirsi cimentandosi nei “Giochi senza frontiere”.

A conclusione della prima parte della giornata, momento di divertimento anche per il sindaco e gli assessori presenti, che si sono cimentati nel gioco del calcio balilla.

Alle 14 i bambini e gli spettatori presenti hanno potuto godersi lo spettacolo di Alessandro Barbero, il campione mondiale di freestyle BMX, insieme a uno dei suoi allievi della Quiliano Bike, Manuel Torello, e Manuel Bettassa, istruttore e vicecampione nazionale della disciplina: salti e acrobazie sulle rampe e le piste predisposte per l’evento, che hanno entusiasmato il pubblico. Dopo l’esibizione è arrivato uno dei momenti più emozionanti per i bimbi: Barbero ha salutato e autografato i cappellini degli studenti presenti.

A partire dalle 15 si è tenuto un “Open Day” delle associazioni sportive del territorio comunale, con la possibilità per grandi e piccini di provare le diverse discipline.

È seguito un momento commovente con il ricordo di Valerio Bacigalupo, portiere del Grande Torino, con la proiezione di un video e gli interventi di Paolo Bacigalupo e del direttore del Museo Gran Torino, Domenico Beccaria. Nel pomeriggio intrattenimento culturale con l’esibizione degli allievi di Fabio Pesenti, della scuola comunale di musica Toscanini, una realtà storica vadese.

“Ringraziamo il dirigente Mauro Ferrando, le maestre e i professori per aver permesso ai loro studenti di partecipare a questa giornata, oltre a Franco Tarabotto, gestore dell’impianto del Vado Calcio, per averci ospitato — dicono dal Comune di Vado — Grazie anche alla Croce Rossa di Vado Ligure, agli educatori di Progetto Città, al dottor Dario Damanti, alla ludoteca comunale e alle società sportive di Vado Ligure”.

“La Festa dello Sport Vadese è la dimostrazione di un tessuto associativo straordinario — aggiunge il sindaco Fabio Gilardi — qui i più piccoli crescono in un ambiente sano, reale, fatto di persone vere. A Vado Ligure lo sport unisce, educa e fa comunità. Un grazie davvero a tutti: associazioni, scuola, insegnanti, genitori e ragazzi”.

La giornata, condotta dallo speaker sportivo Giampietro Boscani, si è conclusa con la premiazione degli atleti per gli alti meriti sportivi, un riconoscimento all’impegno e ai successi degli sportivi vadesi.

I nomi dei premiati: Alessia Pittatore (A.S.D. Roller Sports, medaglia d’argento nei 1000 metri sprint su pista categoria juniores femminile, medaglia d’argento nei 1000 metri sprint categoria allieve femminile ai campionati europei in Belgio), Asia Renda (H.P. Savona in Line, seconda nella 500 metri sprint e 1000 metri sprint al trofeo internazionale in Olanda), Chiara Vincis (A.S.D. Kick Boxing Savate), Viola Giusto (Quiliano Ritmica, terza ai nazionali categoria allieve), Gaia Marzullo (medaglia di bronzo alla fune e alla palla categoria allieve), Sarah Rizea (Rari Nantes Savona, seconda Team Free, terza Team Tech e seconda Esercizio Duo Mix Tech ai campionati europei di Belgrado), Karina Rizea (Rari Nantes Savona, argento nel libero combinato ai campionati italiani categoria ragazze), Margherita Canzilla (Rari Nantes Savona, medaglia d’oro nel Libero Combinato ai campionati italiani categoria esordienti).