Plodio, la Canzone delle Uova regala nuovi dispositivi sanitari alla comunità

La tradizione della Canzone delle Uova si è trasformata in un significativo gesto di solidarietà per il paese di Plodio. Grazie alle offerte raccolte durante l’evento, i Cantori della pro loco hanno potuto acquistare dispositivi sanitari essenziali, ora disponibili per tutta la comunità.

I dispositivi verranno concessi in prestito d’uso gratuito a tutti i cittadini plodiesi che ne avranno bisogno, con l’impegno di restituirli puliti e integri al termine dell’utilizzo.

Con i fondi raccolti sono state acquistate due sedie a rotelle modello “comoda”, una sedia a rotelle pieghevole, due paia di stampelle e due girelli, tutti provenienti da un’azienda italiana, a garanzia di qualità e attenzione al territorio.

“Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con il loro contributo, hanno reso possibile questo importante risultato, testimonianza della forza e della vicinanza della comunità”, spiegano dalla pro loco.