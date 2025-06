Un successo il Recital Vocale-Strumentale dei diplomati della Masterclass al Mirajul Vocii Festival

Domenica 1° giugno 2025, la Sala Concerti Mihai Periam del Liceo Artistico "Ion Vidu" di Timișoara ha ospitato il Recital Vocale-Strumentale dei diplomati della Masterclass, organizzato nell'ambito della quinta edizione del Mirajul Vocii Festival.

Ispirato dal lect. univ. dr. habil. Daniel ZAH, in collaborazione con l'Università "Aurel Vlaicu" di Arad, il Mirajul Vocii, il Festival è cresciuto di anno in anno, diventando un evento atteso dalla comunità artistica universitaria di Arad. L'edizione di quest'anno è stata gestita e coordinata dal lect. univ. dr. Adrian Călin BOBA e dalla dott.ssa assistente Cosmina Silvia STITZL. Il ricco programma del festival si è concluso con un concerto eccezionale, in cui i solisti Nectaria ȘUCA – West University of Timișoara, Mihai MUNTEAN, Sara SCRIDON, Teodora RÎPAN e Paul LUNG-FRENȚ – “Aurel Vlaicu” University of Arad e la pianista Rhea Vanessa PANEA di Timișoara si sono esibiti insieme all’ospite Lorenzo MARTINI, coordinato da Lect. univ. dottor. Adrian Călin BOBA, Lect. univ. dottor. Diana Gabriela MATEI, Lect. CDA Diana CHIRILà, Assistente Dottorato di ricerca Cosmina Silvia STITZL e il prof. univ. dottor. habil. Veronica Laura DEMENESCU.

Il segno distintivo della serata è stato il coordinamento dello stile interpretativo da parte dal coinvolgente e affermato pianista Lorenzo MARTINI, il cui contributo ha portato all'affinamento delle performance con il testo musicale, all'evidenziazione delle sottigliezze specifiche di ogni periodo stilistico affrontato, alla complessità della presenza scenica di ciascun solista.

Un sentito ringraziamento a coloro che hanno generosamente contribuito al successo di questo recital, alla direzione del Liceo Artistico Ion Vidu di Timișoara, che ha ospitato l'evento, e agli sponsor: Lang Notarkanzelei di Stoccarda - Germania, Palazzo e Morenews di Cuneo - Italia.