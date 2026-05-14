Inaugurato lo stand di Regione Liguria al Salone del Libro 2026 di Torino

È stato inaugurato oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 lo spazio dedicato a Regione Liguria e agli editori liguri, presenti per il terzo anno consecutivo alla più importante manifestazione italiana di settore.

A visitare l’area espositiva il vicepresidente con delega a Cultura e Spettacolo Simona Ferro, intervenuta nel panel “A Tutto Sport: storie di pugili e calciatori, di squadre mitiche e di moto iconiche”.

Dopo la cerimonia inaugurale alla presenza tra gli altri del ministro Alessandro Giuli, il vicepresidente Ferro è stata inoltre ospite del panel “Le regioni per la cultura: visioni e strategie tra editoria e innovazione”, insieme agli assessori alla Cultura di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

“Una bomboniera coloratissima di libri: questo è il nostro angolo dedicato alla Liguria e agli editori liguri. Sono oltre 30 le realtà presenti quest’anno, che hanno l’opportunità di farsi conoscere, valorizzando il contributo che continuano a dare alla cultura ligure. Una terra fatta di paesaggi mozzafiato, arte, letteratura e anche racconti sportivi, come il panel di oggi dedicato alle storie di grandi campioni. Le citazioni di nove tra i più importanti autori della letteratura mondiale arricchiscono lo stand, guidano i visitatori tra le pagine e restituendo l’immagine di una terra capace di lasciare, ancora una volta, un segno profondo nella letteratura”. Così il vicepresidente di Regione Liguria Simona Ferro nel corso dell'evento.

Cuore delle attività regionali è lo stand ligure, allestito nel Padiglione Oval: uno spazio che alterna immagini simbolo del territorio alle citazioni di grandi autori che hanno fatto della Liguria la loro terra del cuore o fonte di ispirazione, da Mary Shelley a Charles Dickens, da Friedrich Nietzsche a Virginia Woolf fino a Lord Byron. Gli editori liguri presenti all’interno della “Casa degli Editori Liguri” sono 37 e sono coordinati dalla Fondazione De Ferrari.

"Tanta partecipazione già in questa prima giornata. Un risultato importante, a conferma del consolidamento di un percorso avviato negli ultimi anni per valorizzare il comparto editoriale ligure e offrire alle realtà del territorio una vetrina di livello internazionale”, conclude Ferro.

Nel corso della manifestazione sono previsti circa sessanta appuntamenti tra incontri, presentazioni e iniziative promozionali. Non solo Sala Liguria: sabato 16 maggio, alle ore 16, l’assessore regionale Claudia Morich parteciperà in rappresentanza di Regione Liguria alla tavola rotonda “Le Regioni e il Giorno del Ricordo”, organizzata da FederEsuli (Padiglione Oval, Stand T106-U105).