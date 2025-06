Cala il gradimento di Marco Bucci: il presidente perde quattro punti e scende al trentanove per cento

Non solo la batosta delle comunali perse, ora Marco Bucci, deve fare i conti anche con i risultati dell'ultimo sondaggio Swg, pubblicato da Ansa, sul gradimento dei presidenti di Regione in Italia. Il primo posto della graduatoria, ormai, non fa più notizia: Luca Zaia, presidente del Veneto, primeggia con il suo 70%, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia al 64%. Sul terzo gradino del podio Stefania Proietti, presidente dell'Umbria, al 53%.



E Bucci? Il gradimento del presidente di Regione Liguria, secondo il sondaggio, è in calo: 39%, meno 4% rispetto all'ultima rilevazione. Stesso decremento di Vito Bardi, presidente della Basilicata. Un dato che impone ovvie riflessioni all'interno del centrodestra locale, dopo la sconfitta alle comunali e dopo una vittoria alle regionali di ottobre per una manciata di voti. Risultati e numeri che testimoniano come, in Liguria, fatta eccezione per la roccaforte della provincia di Imperia, il centrodestra sia alla prese con una doverosa fase di ricostruzione.