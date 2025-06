Bandiera Verde a tre scuole di Loano per il progetto Eco-Schools

Curiosi, attenti e protagonisti. Bambini e ragazzi osservano ciò che li circonda: l’edificio scolastico, il quartiere, la città. Indagano sull’ambiente, raccolgono dati, riflettono, elaborano idee. Poi propongono soluzioni concrete alle istituzioni e si attivano per rendere il proprio mondo più vivibile, sostenibile e bello. Un esercizio di cittadinanza attiva, a partire dai banchi di scuola.

Accade a Loano ormai da molti anni e oggi è stata consegnata, quale importante riconoscimento di eccellenza ambientale, l’ambita Bandiera Verde a ben tre scuole: il nido d’infanzia “Stella… Stellina”, la scuola primaria Valerga e la scuola secondaria di primo grado Mazzini-Ramella. Alla consegna del vessillo, tenutasi questa mattina, hanno partecipato le referenti regionali di Fee Albina Savastano e Marina Drì; il vice sindaco di Loano Gianluigi Bocchio, gli assessori Giovanni Battista Cepollina, Enrica Rocca e Manuela Zunino, il consigliere comunale Paola Arecco, il presidente della Fondazione Stella-Grossi Riccardo Ferrari e le insegnanti responsabili dei progetti delle singole scuole insieme ai referenti del CEAS Riviera del Beigua.

“Anche quest'anno – dichiarano il sindaco di Loano Luca Lettieri con l'assessore Cepollina e l'assessore Zunino – la nostra città ha ottenuto sia la Bandiera Blu per le spiagge ed il porto che la Bandiera Verde del progetto Eco-Schools. Aver confermato entrambi i riconoscimenti conferma il grande impegno della nostra comunità (e a tutti i livelli, dai gestori delle strutture balneari e portuali ai nostri concittadini più giovani fino, ovviamente, all'amministrazione comunale) per la tutela dell'ecosistema naturale. Una tutela che non deve riguardare solo all'immediato, ma deve soprattutto guardare al futuro. In questo senso è fondamentale incentivare nei bambini l'adozione di piccoli, grandi gesti quotidiani in grado di garantire un pianeta il più possibile in salute per le generazioni a venire. Grazie quindi a tutte le classi, agli insegnanti, ai ragazzi che anche quest’anno hanno partecipato con impegno al progetto Eco-Schools meritandosi questa ennesima Bandiera Verde. La loro dedizione è davvero di esempio, specie per i più grandi”.

Il progetto Eco-schools al nido d'infanzia “Stella... Stellina” di Loano ha coinvolto i bambini e le bambine sull'importanza degli insetti nettarivori, tra i quali farfalle e api: esseri viventi fondamentali per la salvaguardia dell'ecosistema. Attraverso il pensare, l'ascolto, e il fare i bambini e le bambine hanno potuto vivere esperienze significative a contatto con la natura come: piantare fiori nettariferi, ovvero la mimosa e la lavanda come "cibo" per i nostri insetti; allestire in giardino la casetta degli insetti per il loro riparo; l'osservare la trasformazione nel tempo dei bruchi in farfalle, liberate nel nostro giardino dei fiori nettariferi. Tutto il percorso è stato accompagnato dalle lettura dell'albo “Il bruco mai sazio”. La progettazione è terminata con il coinvolgimento delle famiglie, attivamente partecipanti, all'uscita didattica presso la fattoria per una “Mattinata in natura”.

La consegna della Bandiera Verde al nido è stata anche l'occasione per scoprire il “cartello” che riporta quello che è da sempre lo slogan della Fondazione Stella-Grossi, che gestisce la struttura, e che recita “Prima i bambini”. Come sottolineato dal presidente Riccardo Ferrari, l'intento è “ricordare a tutti, e soprattutto alle famiglie che frequentano il nostro nido, che i bambini sono sempre innocenti e che perciò vanno tutelati in ogni modo possibile. Questo è tanto più importante oggi, in un'epoca davvero molto complicata”.

La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, in continuità, hanno scelto come tema centrale la conoscenza e rispetto del mare, vivendo appunto in una città che si affaccia su questo ambiente così fondamentale per la nostra esistenza. Sono pertanto andate alla scoperta della bellezza dell’ecosistema marino senza dimenticarsi di indagare le problematiche che lo colpiscono, dovute spesso a comportamenti poco corretti da parte dell’uomo.

Con il supporto didattico degli esperti del CEAS Riviera del Beigua, le classi hanno posto l’attenzione sugli effetti dell’aumento delle temperature delle acque che rendono sempre più frequenti avvenimenti inconsueti per la nostra costa, come la nidificazione delle tartarughe Caretta caretta. Si è parlato delle insidie che gli abitanti del mare affrontano quotidianamente: traffico marino, reti da pesca, inquinamento delle acque. Attraverso immagini, filmati, ascolto di suoni, narrazioni, e laboratori creativi i bambini e ragazzi sono stati guidati in un’affascinante esplorazione della magia del mare, ma con la consapevolezza che la realtà in cui viviamo necessità del nostro impegno.

La scuola primaria ha prodotto, al termine del percorso, un elaborato per sensibilizzare in modo efficace i bambini non solo verso il rispetto dell’ambiente marino, ma verso tutti gli ambienti che ci circondano e di cui siamo “ospiti”. Si è arrivati infatti a ricreare la città di Loano ed i suoi tre scenari, città-mare-montagna, all’interno di bottiglie di plastica, sostanza in cui il Mondo sta soffocando. Il materiale utilizzato è stato esclusivamente di riciclo: bottiglioni dispenser d’acqua, cartone, carta, scatole di recupero e materiali naturali come sassi e sabbia.

La scuola secondaria di primo grado ha inoltre approfondito il tema del marine litter, ovvero dei rifiuti marini, con un focus sull’inquinamento marino da plastiche. I ragazzi si sono poi cimentati in diverse attività artistiche: realizzazione di cartelloni, poesie, disegni, diorami, collage sui temi affrontati.

La classe 2E ha avuto anche l’occasione di effettuare un’uscita al porto di Loano, dove gli esperti dell’Associazione Pesca Sportiva “La Bussola” hanno mostrato loro documentari e fornito preziose informazioni, in particolare sulle specie ittiche presenti nel Mar Ligure. Si è inoltre svolta una divertente attività pratica per cimentarsi nei nodi marinari.

Dal punto di vista metodologico, il percorso Eco-Schools, promosso dalla FEE (Foundation for Environmental Education), costituisce l’occasione per realizzare esperienze di progettazione partecipata e cittadinanza attiva, in cui bambini e ragazzi possano essere attori importanti, ciascuno secondo la propria età. Se il progetto viene valutato positivamente dalla FEE, questa conferisce alla scuola la “Bandiera Verde” quale riconoscimento di eccellenza ambientale.

Ampio spazio viene sempre dato al dialogo ed al coinvolgimento dell’amministrazione, delle famiglie, delle Associazioni e dei soggetti presenti sul territorio locale.

Eco-schools viene poi integrato con le altre esperienze di educazione alla sostenibilità e partecipazione portate avanti dalla scuola. Il CEAS Riviera del Beigua ha agito in questo contesto come referente di livello locale, fornendo un supporto a livello didattico, organizzativo e divulgativo alle scuole coinvolte dell’Istituto Comprensivo.