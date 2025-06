Il latte delle montagne bellunesi nei gelati Lattebusche

Crea 102 tipi di gelato dove predominano il latte fresco munto nelle aziende agricole delle montagna dell’intera provincia bellunese.

Aziende dei Soci allevatori che da decenni si fanno in quattro per fornire il latte di Alta Qualità che Lattebusche, la loro cooperativa, trasforma in formaggi fresci e stagionati, yogurt, burro, latte alimentare ma anche in gelati che vengono realizzati a Chioggia, uno dei sei siti produttivi che Lattebusche dispone nel Veneto.

Gelati che non hanno conservanti, coloranti artificiali e grassi idrogenati con l’elevato utilizzo di di latte di alta qualità e panna fresca che ne determinano una altissima digeribilità. 102 referenze, oltre a 350 mila litri di Sorbetto, con coni e miniconi per 650 mila unità di vendita corrispondenti a 4 milioni di coni prodotti e poi 270 mila unità di vendita di biscotti e minibiscotti, 240 mila unità sempre di vendita in ricoperti e ministecchi, 1 milione di vaschette e 160 mila coppette.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.