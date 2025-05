Allarme meningite all’Istituto ‘Ruffini’ di Imperia: attivata la profilassi per studenti e docenti

Allarme meningite al 'Ruffini' di Imperia, dove è stato identificato un caso di meningite da meningococco all’interno di una classe. L’episodio ha spinto l’Asl 1 Imperiese ad intervenire tempestivamente con un protocollo di prevenzione e profilassi.

Tutti gli alunni e i docenti che hanno condiviso la classe della sedicenne diAlbenga ricoverata al Santa Corona di Pietra Ligure nell'ultima settimana sono stati invitati a sottoporsi a una profilassi antibiotica.L'Asl 1 raccomanda la massima collaborazione, soprattutto da parte di chi ha avuto contatti diretti con il caso confermato.

Il centro di riferimento individuato è il Palasalute di Imperia, che sarà operativo, oggi, lunedì 12 maggio dalle ore 8. alle 17. Gli interessati potranno recarsi presso il primo piano, stanze 16 e 17, dove riceveranno l’antibiotico adeguato in base all’età: uno specifico per adulti e uno diverso per i minori.

La profilassi è raccomandata anche per eventuali supplenti che abbiano prestato servizio nella classe interessata. Per contenere il rischio di ulteriori contagi, la scuola avrebbe deciso di annullare l’Assemblea di Istituto prevista per stamattina e di modificare temporaneamente le modalità dell’intervallo: ogni classe resterà nel proprio spazio, evitando contatti tra gruppi diversi di studenti.

Ulteriori aggiornamenti e istruzioni dettagliate potranno essere fornite dall’Asl nella mattinata di oggi, mentre resta alta l’attenzione da parte delle autorità sanitarie e scolastiche.