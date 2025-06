Park nelle ex aree Piaggio, “Impegno per Finale” storce il naso: “Allo stato attuale difficile pensare sia pronto per l'estate”

Si torna a parlare delle ex aree Piaggio di Finale Ligure nel confronto politico locale. Non si parla del progetto di riqualificazione dell’area, per il quale negli scorsi giorni si è avviato il percorso nella Commissione Consiliare, ma delle aree che provvisoriamente sarebbero dovute diventare parcheggi pubblici.

A farlo il gruppo di minoranza “Impegno per Finale” rappresentato in Consiglio Comunale dai consiglieri Guzzi, Brichetto, Geremia e Montanaro che storce il naso sulla situazione attuale dell'area per la quale sono previsti quasi duecento posti auto, secondo quanto emerso in passato.

“Ormai da un anno ci sentiamo dire dall’Amministrazione che l’area è prossima a diventare un parcheggio pubblico - commentano i quattro consiglieri in una nota del gruppo - La precedente Amministrazione Frascherelli ne aveva finanziato la manutenzione necessaria all’apertura (150 mila euro). C’erano già una bozza di progetto e un computo che permetteva di avviare subito i lavori durante la stagione estiva 2024. A giugno 2024 la nuova Amministrazione ha eliminato il finanziamento già pronto all'uso per farselo fare dai proprietari, a loro dire entro la fine dell'estate. La promessa è poi passata a Natale 2024. Dopodiché l’assessore Luzi ha dichiarato a ottobre alla stampa e in Consiglio l’apertura in primavera 2025: ‘sono già iniziati i lavori di pulizia, contiamo di averlo a disposizione per la primavera tenendoci larghi, ma speriamo anche prima’ (dichiarazione Assessore ottobre 2024). Nell’ultimo Consiglio Comunale di aprile la certezza per la disponibilità dell'area in estate.”

“Siamo arrivati nuovamente all'ennesimo rinvio della promessa e del parcheggio neppure l’ombra - continuano dall'opposizione -. Rimane una distesa piena di vegetazione che continua a crescere, nessuna attività che mostri un imminente apertura nessun atto che certifichi un reale inizio di un rapporto di affitto o comodato con la proprietà.”

“E’ forse stato un po’ avventato cancellare un finanziamento già avviato che avrebbe permesso di godere di 200 posti auto già dalla scorsa estate?” conclude la nota della minoranza.