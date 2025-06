Meteo: weekend caldo, inizio settimana calo delle temperature

L'alta pressione si muoverà lentamente verso nord, facendo aumentare le temperature oltre la media del periodo a partire da domani e domenica. Ma da lunedì un veloce fronte freddo riporterà le temperature in media per un paio di giorni senza fenomeni significativi. Resiste un po di instabilità sulle alpi settentrionali.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 6 a domenica 8 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso sui settori meridionali del Piemonte e Liguria, anche se sul savonese potranno esserci nubi basse perduranti. Irregolarmente nuvoloso sui settori settentrionali e sulla Valle d'Aosta con rovesci o temporali prevalentemente al pomeriggio, in particolare sabato. Migliora decisamente domenica con cielo per lo più sereno ovunque.

Temperature in media ancora oggi, in aumento da domani con massime che passeranno dai 25/26 °C di oggi ai 30/31 °C di domenica sulle pianure, mentre sulle coste rimarranno ancora contenute attorno 22/25 °C. Minime anche in aumento e comprese tra 16 e 20 °C. Umidità e afa in aumento domenica.

Venti generalmente deboli variabili e a regime di brezza, solo domani potranno essere localmente moderati su Langhe, alessandrino e Appennino ligure di levante. Raffiche occidentali sui crinali alpini.

Lunedì 9 e martedì 10 giugno

Cielo sereno causa passaggio di un fronte freddo che però porterà solo un ridimensionamento delle temperature con valori che ritorneranno nella media del periodo per un paio di giorni.

Tendenza successiva

Nuovo aumento della pressione a tutte le quote e nuovo aumento termico, con un periodo prolungato di estate alle porte. Da confermare nei prossimi aggiornamenti.

