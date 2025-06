Varazze, bando per tre alloggi di edilizia sociale ad Alpicella

Al via il bando per l’assegnazione di tre alloggi di edilizia residenziale sociale ad Alpicella, frazione di Varazze. Il Comune di Varazze ha emanato un bando pubblico per l’assegnazione in locazione di 3 alloggi di edilizia residenziale sociale, situati presso gli appartamenti dell’ex scuola di Alpicella in piazza IV Novembre n. 1.

Gli alloggi, recuperati grazie a interventi finanziati dalla Regione Liguria tramite il Bando RUEV 2016 – Programma rigenerazione urbana, edilizia residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico, saranno concessi in locazione a termine con la formula 4+4 anni (quattro anni rinnovabili per ulteriori quattro). Possono partecipare al bando i nuclei costituiti da: giovani coppie; persone singole; nuclei monoparentali; persone anziane.

La procedura prevede la formazione di una graduatoria basata sull’attribuzione di punteggi, tra cui rientrano l’indicatore ISEE e altri requisiti specificati nel bando. L’obiettivo è sostenere con azioni concrete le politiche abitative sul territorio di Varazze, valorizzando al contempo il patrimonio immobiliare pubblico.

Il canone di locazione è determinato applicando un abbattimento del 70% rispetto al valore medio di mercato definito dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), gestito dall’Agenzia del Territorio. Si tratta quindi di un canone calmierato, conforme alla normativa regionale vigente, pensato per offrire condizioni in risposta al “bisogno di casa” più facilmente sostenibile.

“Con questo intervento vogliamo agevolare in primo luogo le giovani coppie, offrendo loro un’opportunità concreta di accesso alla casa attraverso un canone calmierato, ben al di sotto dei valori di mercato, in un contesto in cui spesso incontrano difficoltà nel trovare un’abitazione nel circuito privato – intervengono il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici e l’assessore al Patrimonio Laura Manna –. Accanto a loro, anche persone singole, nuclei monoparentali e anziani potranno concorrere all’assegnazione, nel rispetto dei criteri indicati nel bando. Finalmente concretizziamo un progetto nato nel primo mandato del gruppo EssereVarazze, che ha attraversato diverse fasi complesse e che oggi trova piena realizzazione, esattamente come lo avevamo pensato, voluto e immaginato. Se gli alloggi saranno assegnati a giovani famiglie, potranno contribuire a creare nuove presenze, nuove relazioni e continuità sociale in una comunità come quella di Alpicella, già viva e accogliente”.

Questo bando dà seguito all’esecuzione delle deliberazioni di Giunta comunale n. 27 del 27 febbraio 2025 e di Consiglio comunale n. 3 del 27 marzo 2025, che integrano il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025-2027.

“In attuazione degli indirizzi dell’amministrazione, il bando per l’assegnazione degli alloggi sarà seguito a breve da ulteriori procedure per il negozio di via Ciarli (ex ACI), per l’immobile ex Volo Gabbiani ai Piani di San Giacomo e per il chiosco presso il Parco del Boschetto. È certamente un bel risultato per il territorio e per la comunità” – concludono il sindaco Luigi Pierfederici e l’assessore al Patrimonio Laura Manna.

Il bando completo e la modulistica per la partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Varazze (www.comune.varazze.sv.it) e presso l’Ufficio Patrimonio dell’ente. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2025.