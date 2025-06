Come le nuove regole GIA possono far cambiare il prezzo dei diamanti sintetici

Il Gemological Institute of America (GIA) ha annunciato che cambierà il modo in cui valuta i diamanti sintetici – una novità destinata a farsi sentire anche sui portafogli di chi li compra. Le linee guida definitive sono ancora in cantiere, ma nel settore se ne parla già parecchio, complici le prime indiscrezioni circolate fra operatori e analisti.

Il cambio di rotta del GIA

D’ora in poi, nei certificati il GIA userà termini più immediati per distinguere con nettezza le gemme di laboratorio da quelle naturali. I diamanti coltivati verranno divisi in due sole categorie – premium o standard – determinate da un mix di colore, purezza e finitura. «Il GIA non utilizzerà più la nomenclatura concepita per i diamanti naturali», chiarisce l’istituto.

Se la pietra non raggiunge la soglia minima, niente badge. Secondo il GIA, questa scelta renderà più facile per i clienti capire cosa stanno effettivamente acquistando, riducendo dubbi e incomprensioni. I certificati già emessi, invece, non cambiano e continueranno a essere riconosciuti dal mercato.

Una breve storia di revisioni

È la terza volta che il GIA rivede il proprio metodo di classificazione per i diamanti di laboratorio. Nel 2006, i primi report raggruppavano le pietre in macro-categorie («near-colorless», «VVS») al posto dei gradi classici. Nel 2020 arrivò la scala completa dei 4C, dopo che nel 2019 la parola synthetic era sparita dai certificati; fu un segnale importante di apertura. Oggi l’istituto torna a un modello “snello” perché, spiega, il 95% di queste gemme rientra in una fascia molto ristretta per colore e purezza: la vecchia scala, insomma, risultava un po’ troppo pesante per inquadrare correttamente tali pietre in continua evoluzione.

Perché il cambiamento e che cosa succede ai prezzi

Gli addetti ai lavori leggono la svolta come lo specchio di un mercato in rapido mutamento. Nel 2020, quando il GIA introdusse la valutazione completa, i diamanti sintetici top di gamma superavano i 20 000 USD e un report GIA era considerato imprescindibile. Oggi quei prezzi sono rari: i produttori puntano a certificati più economici, a volte addirittura più costosi della gemma stessa. Con il nuovo schema, le tariffe dovrebbero scendere e rendere i report più appetibili.

Permane un ostacolo culturale: moltissimi clienti ragionano ancora in termini di 4C, l’unica scala che conoscono davvero. Inoltre il GIA deve fare i conti con i controlli “in-factory”, che costano pochissimo e vengono consegnati in tempi record. In questo contesto, la mossa appare quasi inevitabile: quando il boom dei diamanti sintetici era al culmine, il GIA offrì la scala completa; ora che la crescita rallenta, adatta il servizio alle nuove esigenze.

Secondo diversi rivenditori, un listino più leggero potrebbe anche alleggerire il prezzo medio alla fonte; tuttavia non è scontato che lo sconto si rifletta subito al dettaglio. Molte aziende, infatti, potrebbero reinvestire il margine su marketing e innovazione, puntando a prodotti di fascia più alta.

GIA non è solo

Sul mercato convivono altri laboratori di riferimento, come l’International Gemological Institute (IGI). Diversi analisti prevedono che la mossa del GIA rimescolerà le carte fra i player principali e darà il via a una moderata guerra dei prezzi. Report più economici potrebbero incrementare i margini dei trader di diamanti sintetici; è improbabile, però, che le etichette al dettaglio calino in modo vistoso. Più probabile che cresca l’attenzione per la qualità percepita e per soluzioni innovative – per esempio tagli particolari o design personalizzati.

Questo scenario concorrenziale, se confermato, favorirebbe negozianti e consumatori che potranno scegliere fra più opzioni di certificazione, bilanciando budget e garanzie di trasparenza.

Cosa dice il settore dei diamanti sintetici

Le reazioni sono tutt’altro che univoche. C’è chi parla di una vittoria silenziosa per i diamanti naturali e chi, invece, tende a minimizzare l’impatto. Madestones (https://www.madestones.com/it/diamante-sintetico/), il più grande distributore europeo di pietre di laboratorio, mantiene una posizione equilibrata e vede benefici potenziali per entrambi i mondi.

Per l’azienda, l’obiettivo cruciale – far accettare i diamanti coltivati – è stato ormai centrato: oggi queste gemme sono riconosciute dai retailer e dai consumatori come prodotto a sé, dotato di un valore proprio. Un sistema di grading dedicato ne rafforzerà ulteriormente l’identità, allontanandole definitivamente dall’ombra dei diamanti naturali.

Anche dall’India, polo globale del taglio di pietre naturali e sintetiche, arrivano segnali positivi: maggiore chiarezza e un mercato più equilibrato dovrebbero restituire fiducia ai clienti, soprattutto a quelli che si affacciano al settore per la prima volta.

La voce degli addetti ai lavori

Gemima Macdonald, fondatrice della maison GEMIMA, riassume così la questione: «I diamanti coltivati e quelli naturali non sono la stessa cosa e non dovrebbero essere venduti come se lo fossero». Negli ultimi anni, ricorda la designer, molti clienti guardavano certificati praticamente identici per entrambi i tipi di pietra, convincendosi che il prodotto fosse sostanzialmente lo stesso “ma scontato”. Con la nuova classificazione, l’ambiguità si riduce: le proprietà fisiche possono somigliarsi, ma i due mercati (e i relativi valori) restano distinti.

A detta di diversi gioiellieri, questa maggiore trasparenza potrà facilitare la consulenza in boutique, rendendo il dialogo con l’acquirente più chiaro e coinvolgente. In pratica, spiegano, ci sarà meno spazio per equivoci e più margine per presentare i diamanti sintetici come scelta consapevole, sostenibile e, in molti casi, accessibile.

Uno sguardo al futuro

A prima vista, per l’acquirente medio l’impatto potrebbe sembrare limitato. Eppure, tariffe più accessibili, criteri mirati e un linguaggio meno “naturale-centrico” rischiano di trasformare i diamanti sintetici da semplice alternativa low-cost a categoria con un’identità ben riconoscibile. Un passaggio culturale che in molti considerano già in atto, ma che ora ottiene un’ulteriore spinta formale.

Molto dipenderà da come gioiellieri, negozi online e marketplace sapranno integrare le nuove definizioni nei propri materiali divulgativi. Le prime reazioni fanno pensare a una diffusione piuttosto rapida, complice la voglia dei brand di allinearsi alle tendenze internazionali e di rassicurare i compratori.

Nel frattempo, per una fascia crescente di consumatori attenti a sostenibilità e prezzo, il fascino delle gemme di laboratorio continua a brillare. Secondo un recente sondaggio di settore, oltre il 40% degli under 35 considera i diamanti coltivati una scelta «etica e intelligente», complice la minore impronta ambientale e la maggiore trasparenza della filiera.

Se i trend verranno confermati, il 2025 potrebbe segnare la definitiva consacrazione commerciale di queste pietre, con una quota di mercato stimata a due cifre nei principali Paesi europei. Il GIA, adeguando i propri standard, sembra voler intercettare questa corsa e, insieme, guidarla verso criteri sempre più chiari e condivisi.