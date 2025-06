Monte Vidon Combatte celebra Libereso Guglielmi con il libro “Ricette per ogni stagione”

Monte Vidon Combatte rende omaggio al giardiniere-filosofo Libereso Guglielmi con la presentazione del volume “Ricette per ogni stagione”, curato da Claudio Porchia, all’interno della XIII edizione della manifestazione Lavandaso.

L’incontro si svolgerà domenica 21 giugno alle ore 18.00 nella splendida cornice del Giardino Segreto, uno degli angoli più affascinanti del borgo, perfetto per raccontare il pensiero e le passioni di un uomo che ha fatto della natura una filosofia di vita.

A dialogare con il pubblico sarà proprio il curatore del libro, Claudio Porchia, scrittore e giornalista che da anni si occupa della valorizzazione del patrimonio culturale e gastronomico legato ai fiori e alle erbe spontanee, nonché biografo ufficiale di Libereso. Al suo fianco sarà presente Roberto Ferretti, direttore artistico della rassegna e amico personale di Libereso, con cui ha condiviso diverse iniziative nella Valdaso.

“Ricette per ogni stagione” raccoglie piatti, racconti e riflessioni che rispecchiano lo stile di vita di Libereso Guglielmi: semplice, genuino e in armonia con la natura.

Non si tratta solo di un ricettario, ma di un invito a vivere in modo consapevole, riscoprendo sapori dimenticati e utilizzando le risorse spontanee del territorio, dai fiori eduli alle erbe aromatiche.

Libereso, noto anche come il giardiniere di Calvino, ha sempre promosso un’alimentazione sostenibile, stagionale e non industriale, e questo libro è la sintesi perfetta del suo pensiero e del suo stile di vita.

L’evento si inserisce nel ricco programma di Lavandaso 2025, che dedica a Libereso in occasione del centenario della nascita anche il concerto di apertura della manifestazione, che si svolgerà il giovedì 19 giugno con un concerto diretto dal maestro Ennio Cominetti.

Monte Vidon Combatte, grazie alla manifestazione Lavandaso e alla sensibilità di Roberto Ferretti e in collaborazione con diverse associazioni del territorio, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per chi promuove cultura, ambiente e benessere in modo autentico.