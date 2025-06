Cena benefica a Stella, l'Anspi di San Giovanni e l'Anpi raccolgono 1580 euro per l'associazione Savona nel Cuore dell'Africa

1580. Questa la cifra raccolta dall'Anspi di Stella San Giovanni a seguito della cena raccolta fondi organizzata lo scorso 23 maggio insieme all'Anpi della sezione locale.

La somma è stata versata ad Asca, Associazione Savona nel Cuore dell’Africa.

"Ricordiamo che la somma verrà utilizzata per acquistare attrezzature e beni fondamentali per le cure mediche in Burundi - dicono dall'Anspi - Ringraziamo profondamente tutti coloro che hanno partecipato alla cena: Voi, con la vostra presenza numerosa e sentita, avete reso possibile dare sostegno e supporto ad uno dei progetti di Asca".