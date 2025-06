Albenga si prepara al XV Palio Storico 2025: l'appuntamento raddoppia e sarà in due fasi (FOTO)

Manca ormai solo un mese alla prossima edizione, la quindicesima, del Palio Storico di Albenga, l’evento estivo che trasforma per alcune serate d'estate la Città delle Torri in un autentico villaggio medievale, riportando cittadini e visitatori nel cuore del XIII secolo.

L’edizione 2025, in programma a luglio, promette di essere ancora più coinvolgente grazie a una novità assoluta: la manifestazione si articolerà in due distinti momenti, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più ricca, immersiva e articolata.

Il Palio Storico 2025 si svilupperà infatti in due fasi. Il primo appuntamento, il 12 e 13 luglio, sarà dedicato ad "Albenga XIII secolo: le Nundinae e gli Antichi Mestieri", mentre dal 17 al 20 luglio andrà in scena "Il Palio dei Quartieri", con le tradizionali gare e le celebrazioni che coinvolgeranno tutto il centro storico. L’evento è organizzato dall’Associazione Rievocatori Ingauni, con il coinvolgimento attivo dei quattro quartieri storici della città — Santa Maria, Sant’Eulalia, San Siro e San Giovanni —, il sostegno del Comune di Albenga e la collaborazione dell’agenzia Mway Communication & Events di Mattia Righello.

Il Palio Storico è molto più di una semplice festa: è un vero e proprio viaggio nel tempo, curato con rigore filologico e animato da uno spirito di festa. Il racconto della Albenga medievale, che trova uno dei suoi momenti centrali nella rievocazione del passaggio di Papa Innocenzo IV nel 1251, è il frutto di un lavoro minuzioso di ricerca portato avanti dai Rievocatori Ingauni insieme a un team di storici dei Quartieri, coordinati dalla presidente Nicoletta Bellando e dal responsabile della storicità Nicolò Staricco.

Nel weekend del 12 e 13 luglio, la città tornerà a vivere come nel XIII secolo. Il programma di “Albenga XIII secolo” prevede un ricco mercato degli artigiani, dimostrazioni degli antichi mestieri a cura dei Quartieri, spettacoli itineranti, scene di vita quotidiana ricreate nei vicoli del centro, e la ricostruzione dell’antico nucleo urbano nella suggestiva cornice di Piazza San Michele. Non mancheranno momenti solenni, come la cerimonia di nomina e investitura dei Capitani delle squadre dei Quartieri. Ma la vera novità di quest’anno sarà l’introduzione dei Deschi Medievali: un originale percorso enogastronomico itinerante tra i Quartieri, pensato per offrire un’autentica esperienza di gusto, con piatti tipici del Medioevo ricostruiti con fedeltà storica e passione. I biglietti per la degustazione saranno disponibili in prevendita dal 17 giugno presso lo IAT di Albenga, nella Torre Civica in Piazza San Michele, e da “Silvana Idee per la casa” in via Medaglie d’Oro 85.

Dal 17 al 20 luglio sarà poi la volta del “Palio dei Quartieri”. Quattro giorni di gare, spettacoli e celebrazioni riempiranno le vie del centro con cortei in abiti d’epoca, giochi tra i Quartieri (come tiro con l’arco, tiro alla fune, la famiglia medievale e la tradizionale sassaiola), spettacoli serali con musici, giullari, mangiafuoco e duellanti, mercatini a tema e oltre cinquanta proposte culinarie nelle taverne dentro e fuori le mura cittadine. Un’occasione per vivere la festa come un tempo, fra sfide cavalleresche e convivialità popolare.

San Giovanni, San Siro, Santa Maria e Sant’Eulalia saranno ancora una volta i grandi protagonisti della manifestazione. Ogni quartiere porterà in scena allestimenti curati nei dettagli, frutto di mesi di lavoro, ricerche storiche e creatività condivisa. I temi scelti per l’edizione 2025 spaziano dall’economia circolare medievale alle corporazioni artigiane (fabbri, cerai, falegnami, orafi), passando per l’ospitalità dei pellegrini e il ruolo delle donne nella società del tempo.

Dopo aver superato i 50.000 visitatori nell’edizione 2024, il Palio Storico di Albenga si conferma tra i principali eventi culturali e turistici della Riviera ligure. Con un programma ampliato e una narrazione sempre più coinvolgente, l’edizione 2025 punta a superare ogni record.

Il programma completo e tutte le novità saranno presentati ufficialmente sabato 21 giugno nella Torre Civica di Albenga, durante la conferenza stampa che darà il via al conto alla rovescia per una delle rievocazioni storiche più attese dell’estate italiana.