Infortunio sul lavoro a Varazze: soccorsi mobilitati in via Milano, operaio in codice rosso al Santa Corona

È stato lanciato l'allarme, poco dopo le 10.15 odierne, in via Milano a Varazze per un infortunio sul lavoro all'interno di un cantiere edile. Secondo le prime informazioni, un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto dal tetto di un edificio (sede di una palestra) su cui stava effettuando dei lavori.

Immediato l'intervento sul posto dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Rossa varazzina. Presenti anche Carabinieri e Polizia Locale. Allertati inoltre gli ispettori dell'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Asl2.