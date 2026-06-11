Incendio a Villanova d'Albenga: mobilitati Vigili del fuoco e volontari A.I.B.

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi per un incendio divampato a Villanova d'Albenga, nella frazione di Coasco, nella zona di Borgoverde.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate in un’area boschiva del territorio comunale, rendendo necessario l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco (supportati anche da un elicottero) e di diverse squadre dei volontari dell'Antincendio Boschivo (tra queste Villanova, Vendone, Albenga e Ortovero).

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause del rogo o sull’eventuale estensione dell’area interessata.