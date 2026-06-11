Schianto sulla Provinciale 60 a Lesegno: le vittime sono Alessandro Ferrari e Riccardo Moraglia

Nella foto, Alessandro Ferrari e Riccardo Moraglia

Il savonese Alessandro Ferrari, 26 anni, originario di Leca d’Albenga, e il cuneese Riccardo Moraglia, 63 anni, sono le due vittime del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno lungo la Strada Provinciale 60, nel territorio di Lesegno.

Il camion condotto da Ferrari, dipendente di una ditta specializzata in scavi e lavori edili, stava percorrendo la provinciale in direzione Lesegno, provenendo dall’area di Niella Tanaro, quando — per cause ancora in fase di accertamento — è rimasto coinvolto in una collisione con due automobili.

Nel violento impatto, parte del carico di ghiaia trasportato dal mezzo da cava è finita sull’autovettura di Moraglia, schiacciandola. L’uomo, residente nella zona di Borgo Gesso, stava rientrando a casa dopo la giornata lavorativa in un’azienda del settore della lavorazione delle materie plastiche.

Ferito anche il conducente di una seconda auto coinvolta nell’incidente, un uomo di 90 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Mondovì. Le sue condizioni sono state classificate in codice giallo.

La notizia ha rapidamente raggiunto le comunità locali, suscitando profondo cordoglio sia nel Savonese sia nel Cuneese.