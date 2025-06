I riflettori delle emittenti nazionali sul Cammino di San Martino di Albenga

Albenga e il suo patrimonio storico tornano sotto i riflettori delle emittenti nazionali. Grazie al programma radiofonico “Grand Tour – A passo libero” di Radio24, un ampio spazio questa volta è stato dedicato al Cammino di San Martino.

Durante la trasmissione, condotta da Silvio Lorenzi, il presidente della Fondazione Oddi, Roberto Pirino, ha illustrato il progetto che ha reso questo cammino una realtà concreta, con una segnaletica informativa, un sito ufficiale e il suggestivo passaporto del pellegrino.

Il Cammino di San Martino si snoda tra la collina di Verezzi e l’Isola Gallinara, offrendo un percorso tra i più affascinanti d’Italia. Suddiviso in 3 tappe, il sentiero è accessibile a tutti, incluse famiglie con bambini, sebbene alcune sezioni presentino pendenze e terreni più impegnativi, segnalate per chi ha difficoltà motorie.

Lungo il tragitto, i pellegrini e gli escursionisti possono visitare numerose chiese, alcune direttamente legate alla figura di San Martino, e fermarsi per un momento di riflessione. Ma il cammino non è solo spiritualità: i viaggiatori hanno anche la possibilità di noleggiare biciclette, fermarsi presso aziende agricole e agriturismi, e scoprire le botteghe storiche del territorio.

L’Isola Gallinara, uno dei punti più suggestivi dell’itinerario, è profondamente legata alla figura di San Martino di Tours, che vi visse in eremitaggio per un periodo. Secondo la tradizione, il santo si cibava di elleboro, senza conoscerne la tossicità. Dopo averne ingerito una quantità eccessiva, pregò e si dice fu miracolato prima di lasciare l’isola per tornare a Poitiers.

Il presidente della Fondazione Oddi, Roberto Pirino, ha spiegato ai microfoni di Radio 24:

"Percorrere il Cammino di San Martino significa vivere un'esperienza che mescola storia, religione e bellezza naturale. È un'occasione unica per riflettere sul legame tra spiritualità e ambiente."

La scelta di parlare del Cammino di San Martino nel programma “Grand Tour – A passo libero” è un’ulteriore dimostrazione dell’interesse crescente verso questo itinerario storico. Radio 24, che ha recentemente registrato un aumento di ascoltatori sfiorando 2.300.000 ascolti giornalieri, permette di riscoprire questi luoghi attraverso il suo format incentrato sui viaggi e le esperienze autentiche.