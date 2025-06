Addio al partigiano Gin, fissato l'ultimo saluto per Sergio Leti

Un ultimo commosso saluto per ricordare un simbolo della Resistenza non solo di Vado Ligure ma di tutta la provincia di Savona.

Sono stati disposti i momenti pubblici per salutare per l'ultima volta Sergio Leti, il partigiano Gin, scomparso ieri all'età di 100 anni.

La camera ardente sarà allestita nella "Casa della Memoria" in Piazza Corradini dalle 18.00 alle 21.00 di oggi, giovedì 12 giugno.

Domani 13 giugno alle 16.00 sarà salutato sempre nei locali vadesi. Seguirà il trasporto in forma privata al cimitero di Zinola.

Nelle ultime ore non sono mancati i messaggi di cordoglio e ricordo nei confronti della memoria storica di Vado.

"Vado ha perso una parte importante di sé, delle sue radici, della sua storia meravigliosa fatta da tanti uomini e donne coraggiose .

Ci ha lasciati Sergio Leti, Partigiano Gin. Un abbraccio grandissimo a Clelia. Ti vogliamo bene" dicono dall'Anpi di Vado.

"La sezione ANPI Valle di Vado ligure, si unisce al dolore della figlia Clelia ai parenti tutti e alla comunità Vadese per la triste dipartita del presidente onorario della nostra sezione, Partigiano Sergio Leti" continuano dalla sezione vadese.

"Addio al partigiano Gin, Sergio Leti, testimone instancabile della Resistenza e difensore dei valori di libertà, giustizia e democrazia. La sua vita è stata un esempio di coraggio e coerenza, un punto di riferimento per le nuove generazioni e per tutti coloro che credono in un futuro antifascista e nella democrazia - il cordoglio del Comune di Vado - La sua memoria continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto, nelle lotte di ieri e di oggi. Grazie, Gin, per quello che sei stato e che continuerai ad essere, attraverso il ricordo e l’impegno di tutti noi. Che la terra ti sia lieve".

"Un grande dispiacere , una grave perdita per tutta la comunità e non solo. Un forte abbraccio da parte mia a Clelia e famiglia. Un uomo che ha lottato e che con la sua memoria e dialogo ha trasmesso valori fondamentali alla nostra comunità, ai nostri giovani" il ricordo del sindaco Fabio Gilardi.

"Sergio Leti è stato una colonna della resistenza e del movimento antifascista nel dopoguerra. Spero che una figura come la sua potrà trovare degno riconoscimento e memoria, magari con l'intitolazione di una via o di un altro spazio pubblico del suo Comune" il cordoglio del comandante della polizia locale Domenico Cerveno.

Nato l'8 aprile del 1925 era quindi entrato da poco nel club dei centenari a qualche giorno dagli 80 anni dalla Liberazione.

Gin fu tra i primi 8 partigiani che nel novembre del 1943 si rifugiarono al "Teccio del Tersè dando vita al primo nucleo di combattenti volontari.

Lui a 19 anni perse sua madre, Clelia Corradini, antifascista e partigiana catturata e poi fucilata a Vado Ligure il 24 agosto del 1944. Quel giorno il plotone di esecuzione si rifiutò di sparare quando Clelia, torturata da giorni, disse: "Ma non ce l'avete una madre?".

Deposero le armi ma sarà poi il tenente Zotti di Pordenone delle brigate nere, con una raffica di mitra ad ucciderla.

Sergio ebbe poi la notizia nella sua postazione in Val Bormida dove aveva sede il suo distaccamento.

Il partigiano Gin alla nostra redazione nel 2021 ci raccontò che uno dei membri di quel plotone che si era opposto all'ufficiale era stato appesa a testa in giù nell'albero dove avevano ucciso Clelia Corradini. "Fece 50 km per conoscermi e aveva ancora nei polsi le cicatrici di quella corda".

"Guardiamo cosa è costata la lotta di Liberazione, è stato qualcosa di difficile, i sacrifici che abbiamo fatto, i morti, quando ricordiamo questo paragonandolo al giorno d'oggi si dimentica cosa abbiamo vissuto e c'è qualcuno che cerca di infangare quella che è stata la Resistenza, la dura lotta che abbiamo combattuto per la libertà" aveva detto a Savonanews il partigiano Gin, medaglia d'argento al valore militare come la madre.

Nel 2022 a Bardineto (combattè proprio in quei boschi e a Calizzano. ndr) venne consegnata al "Comandante" la cittadinanza onoraria.