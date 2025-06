Da allievi del Barone Rampante al Festival di Borgio Verezzi: Iacopo Ferro e Gaia De Giorgi prossimi protagonisti sul palco di piazza Sant'Agostino

A Borgio Verezzi il Teatro non è solo un evento da ospitare. È un progetto culturale che nasce, cresce e si rinnova grazie alla forza di una comunità che crede profondamente nella cultura e nell'educazione. Un progetto fatto di persone, visioni, relazioni autentiche. Un progetto che oggi, alla 59ª edizione del Festival Teatrale, porta sul palco due giovani attori che hanno fatto del Teatro la loro professione - e che oggi, con orgoglio, trasmettono a loro volta questo sapere ai più giovani.

Sul palco del Festival saliranno infatti due ex allievi della Scuola di Teatro del Barone Rampante, che quest'anno celebra i suoi vent'anni: Iacopo Ferro, diplomato al Teatro Stabile di Torino, sarà in scena il 15 e 16 luglio nella prima nazionale di La coppia più sexy d'America, commedia di Ken Levine, accanto a Francesca Reggiani e Antonio Catania, per la regia di Marco Carniti.