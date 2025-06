Nuova passeggiata di via Nizza, un cittadino: "Panchine utilizzate come giaciglio da senzatetto, o come tavolo per consumare pasti"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Sta per essere terminata la passeggiata di via Nizza a Savona, con tante belle e nuove panchine in legno che dovrebbero essere un rilassante punto di sosta per savonesi e turisti. Tutto bellissimo… per poco. Infatti, fin da subito sono state elette a giaciglio per senzatetto e poveretti (dei quali dovrebbero occuparsi i servizi sociali), oppure a tavolo su cui mangiare scatolette e insaccati, lasciando ampie macchie oleose senza ritegno. Chi oserà sedersi? Nessuno, direi".

"Sembra impossibile, ma tutto finisce in degrado: un vero peccato. Non sarebbe male creare un ostacolo al coricarsi e magari passare a controllare e sanzionare chi le insudicia".

Valerio Vaccaro