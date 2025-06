Aurelia Bis, la pazienza è finita: "Basta passerelle, se l'azienda appaltatrice non andrà avanti chi finirà i lavori?" (FOTO)

Un'interrogazione parlamentare per chiedere il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se sia a conoscenza dello stato di attuazione del piano di risanamento finanziario presentato dall'azienda appaltatrice e quali siano le iniziative previste in caso di fallimento del piano o di revoca dell'appalto e se, alla luce delle inadempienze riscontrate, stiano valutando soluzioni alternative, anche in vista del rispetto del cronoprogramma.

A presentarla lo scorso 30 maggio la parlamentare del Partito Democratico Valentina Ghio che l'ha esposta ieri durante l'iniziativa organizzata dai dem di Albisola Superiore con al centro proprio il cantiere dell'Aurelia Bis che sta tenendo sotto scasso gli abitanti da anni.

"Una serata partecipata, intensa e molto sentita voluta dal partito democratico delle Albisole e provinciale. Insieme a lavoratori, sindacati, cittadini e rappresentanti delle istituzioni abbiamo fatto il punto sulla situazione reale del cantiere dell’Aurelia Bis - ha ricordato la consigliere Serena Cello - Ho ricordato come consigliera di minoranza che, nonostante le promesse del viceministro Edoardo Rixi, che in piena campagna elettorale è venuto più volte ad Albissola per sostenere l’assessora Poggi, il cantiere non è 'quasi concluso' come affermava, né tantomeno che ci sia la convenzione per il ribaltamento del casello autostradale, opera considerata 'già fatta' , come da lui e dal Sindaco annunciato".

"La realtà è ben diversa. Ad oggi ci sono 5 lavoratori che fanno manutenzione al cantiere Aurelia Bis (rispetto a qualche settimana fa sono nuovamente scesi, erano 9. ndr) quando dovrebbero essercene almeno 60. L'azienda ICI costruzioni che ha l'appalto è in forte crisi finanziaria. Anas e il Governo cosa fanno? Il sindaco di Albisola Marina Nasuti ha sottolineato i disagi legati alla viabilità e l’assenza di soluzioni efficaci.

Il consigliere regionale PD Roberto Arboscello ha ricordato le interrogazioni e gli atti presentati in Regione per chiedere risposte. La deputata PD Valentina Ghio ha parlato della necessità di un impegno reale e concreto del Ministero delle infrastrutture del viceministro ligure Rixi per sbloccare l’opera e garantire tutele ambientali e occupazionali. Ha presentato un'interrogazione parlamentare sulla quale attendiamo risposta" continua Cello.

"I sindacati hanno sollevato forti dubbi sullo stato effettivo dell’opera: le gallerie, lasciate senza manutenzione per anni, potrebbero essere danneggiate. Altro che 80% completato - puntualizza la consigliere di opposizione - A tutto questo per i cittadini di Albisola Superiore si aggiunge la beffa dell’impianto di bitume in campo Anas posizionato vicino alle case sulla strada per Luceto: vecchio, inquinante, rumoroso. Ha ottenuto deroghe ambientali dalla Provincia e deroghe acustiche dal Comune. Quando sarà in funzione notte e giorno per produrre bitume con quali danni inquinanti in una zona così centrale? Ma la maggioranza non ha ancora risposto alla nostra interrogazione. Prende tempo. Ancora una volta ci abbassiamo alle richieste di altri sul nostro territorio".

"I cittadini hanno partecipato con interesse e prendendo la parola tutti hanno il diritto di sapere. E noi continueremo a chiedere verità, trasparenza e rispetto. Continueremo a vigilare. Per Albisola, per l’ambiente, per chi vive e lavora in questo territorio" conclude Serena Cello.

"È stato un confronto utile e interessante. Abbiamo concordato tutti che è una situazione complicata e abbiamo difficoltà a fidarci delle rassicurazioni della committenza - ha detto il Sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti - Il quadro è sempre preoccupante anche per il futuro. Abbiamo poca fiducia che l'attuale compagine possa continuare il cantiere. Abbiamo chiesto quali passi verranno fatti, se l'appaltatrice non dovesse farcela chi porterebbe avanti i lavori?".

"Fondamentalmente è un cantiere che non va avanti da anni e attendiamo novità dalla struttura commissariale. Sarebbero meglio però meno passerelle e più fatti - ha continuato il primo cittadino albissolese - Si poteva approfittare del fermo del cantiere per risolvere le problematiche legate alle mitigazioni ambientali, lo svincolo Margonara, la sistemazione dello svincolo Miramare, il collegamento tra Albissola Marina e l'Aurelia Bis per il quale c'è già un progetto il ribaltamento del casello".

"Le persone sono arrabbiate non ce la fanno più a vedere un cantiere incompiuto, hanno paura delle polveri e della sicurezza ambientale e sanitaria - ha puntualizzato il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello - Presenterò un'interrogazione in consiglio regionale chiedendo che vengano effettuati dei controlli da parte di Arpal, monitoraggi costanti a livello ambientale e sanitario a tutela degli abitanti. Basta inoltre alle passerelle politiche, chi è passato da Albisola prendeva impegni che ad oggi sono disattesi".