Albenga, nuova vita per i Giardini Papa Paolo VI grazie al progetto delle scuole

Nuova vita per i Giardini Papa Paolo VI, che saranno utilizzati come aula didattica all’aperto nell’ambito di importanti progetti educativi promossi con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Albenga I e Albenga II.

L’amministrazione comunale ha concesso questa possibilità sulla base di un progetto di riqualificazione – presentato da Albenga II – volto a favorire attività didattiche all’aperto rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia e agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il progetto prevede la concessione in comodato d’uso gratuito dell’area verde dei Giardini Papa Paolo VI, situata nei pressi di Viale Liguria, vicino all’Istituto Trincheri. Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa vi sono: la creazione di orti scolastici per attività didattiche e di sensibilizzazione ambientale; la riqualificazione dell’area attraverso la realizzazione di una recinzione, la manutenzione del verde e la ristrutturazione delle aiuole; il ripristino degli impianti idrici per l’irrigazione; il potenziamento dell’illuminazione per migliorare la fruibilità dello spazio; infine, il coinvolgimento di associazioni e cittadini nella progettazione e gestione degli orti.

Il progetto mira inoltre a creare una rete di cooperazione con associazioni locali, cittadini e l’Istituto Domenico Trincheri, utile anche per la ricerca di finanziamenti pubblici e privati. Oltre al valore ambientale, questa iniziativa si inserisce in un percorso di inclusione e scambio intergenerazionale, favorendo la collaborazione tra studenti, realtà del Terzo Settore e ospiti dell’Istituto Trincheri.

Afferma il Vicesindaco Silvia Pelosi : “Questi progetti nascono da un'intensa collaborazione tra enti e da una visione condivisa da parte di chi li guida. Quando si lavora in sinergia, nascono sempre bei progetti e questo ne è la prova concreta. Desidero ringraziare in modo particolare il dirigente scolastico, Luca Mazzara, per la collaborazione esemplare e la capacità di dialogo costruttivo: è anche grazie a lui se questo progetto è diventato realtà. I giardini non saranno solo uno spazio verde, ma un luogo vivo di apprendimento, socialità e crescita per i nostri ragazzi".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “I Giardini Papa Paolo VI diventeranno uno spazio educativo all’aperto al servizio delle scuole. Un’area verde restituita alla città attraverso un progetto di riqualificazione che coniuga didattica, sostenibilità ambientale, inclusione e cittadinanza attiva. La possibilità per bambini e ragazzi di vivere esperienze formative all’aperto a contatto diretto con il territorio, rappresenta un valore aggiunto per la crescita delle nuove generazioni. Il coinvolgimento delle associazioni e degli ospiti dell’Istituto Trincheri renderà questo luogo ancora più prezioso, favorendo relazioni intergenerazionali e sinergie educative. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti per la sensibilità e la collaborazione: insieme stiamo costruendo una città sempre più viva, accogliente e attenta al futuro dei suoi cittadini più giovani".