A Borghetto S. Spirito la quarta edizione di “Aggiungi un posto a tavola”

Il prossimo 19 giugno, nel cuore del centro storico di Borghetto Santo Spirito, torna una delle serate più attese dell’inizio estate: “Aggiungi un posto a tavola”, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 20.00 in Via Roma, che per una notte si trasformerà in una grande tavolata all’aperto, tra luci, chiacchiere e profumi di casa.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Borghetto S. Spirito – Assessorato alla Cultura e Turismo, è pensata per far riscoprire il piacere della condivisione e della semplicità: "Il tavolo lo mettiamo noi - spiegano dall'amministrazione - ai partecipanti non resta che portare da casa cibo e bevande, oppure acquistare direttamente presso le attività del paese, dando così un contributo concreto alle realtà commerciali locali".

"Una serata che parla di comunità, relazioni autentiche e sostegno al territorio – dichiarano il sindaco Giancarlo Canepa e l’assessore al Turismo Carolina Bongiorni –. Con pochi ingredienti si può creare un’atmosfera magica: un piatto, una sedia in più e la voglia di stare insieme".

Prenotazione obbligatoria entro il 19 giugno al numero 328 4140237.