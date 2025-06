La prevendita di Solaxy termina tra 24 ore: cresce la FOMO tra i crypto investors

Dopo aver raccolto oltre $48 milioni, la fase finale della prevendita di Solaxy (SOLX) si sta avviando verso la conclusione. Infatti, mancano meno di 24 ore alla chiusura ufficiale, prevista per il 16 giugno 2025.

In generale, questa iniziativa ha generato un forte effetto FOMO (Fear Of Missing Out) tra gli operatori del settore. In tal senso, secondo molti analisti il prezzo attuale di $0,00175 per token potrebbe rappresentare un’opportunità che non si ripeterà.

Di conseguenza, la prospettiva del listing sugli exchange sta alimentando ulteriormente l’ottimismo, con le previsioni degli esperti che ipotizzano un forte incremento del valore del token.

Solaxy: l’ecosistema Layer 2 che promette una rivoluzione su Solana

Solaxy è un progetto volto ad introdurre il primo Layer 2 costruito su Solana. In particolare, l’iniziativa è stata introdotta in un momento in cui l’attenzione verso soluzioni di scalabilità è in crescita esponenziale, considerando che anche il network di Solana ha esibito momenti di congestione.

L’ecosistema del progetto include diversi elementi innovativi e di nuova generazione: un DEX nativo, uno staking ad alto rendimento, un bridge cross-chain compatibile con Ethereum e Arbitrum e un launchpad chiamato Igniter Protocol, specificamente progettato per il lancio di meme coin.

Quindi, in un panorama dove la congestione dei Layer 1 si fa sempre più evidente, l’efficienza e l’economicità della blockchain di Solana forniscono le fondamenta ideali per un Layer 2 performante e accessibile.

In particolare, una delle principali innovazioni di Solaxy risiede nell’adozione di una struttura rollup off-chain, in grado di ottimizzare la scalabilità e ridurre i costi delle transazioni, mantenendo al contempo elevati livelli di sicurezza.

Questo approccio consente di attrarre progetti DeFi, NFT e gaming, offrendo agli sviluppatori un’infrastruttura stabile e orientata al futuro. Inoltre, la tokenomics integra una strategia deflazionistica e gioca un ruolo chiave nel rafforzare il valore a lungo termine di SOLX, incentivando sia la detenzione e lo staking.

In generale, grazie ad una raccolta di oltre 48 milioni di dollari durante la prevendita, Solaxy ha dimostrato una capacità di attrazione superiore alla media dei progetti crypto emergenti. Infatti, diversi influencer del mondo crypto hanno preso in considerazione le potenzialità di questa iniziativa.

Le previsioni di crescita si fondano non solo sull’hype, ma prendono in considerazione le basi tecnologiche solide di Solaxy così come una roadmap chiara e una visione strategica per espandere l’adozione dell’ecosistema Solana.

In ogni caso, il potenziale di Solaxy non si limita alla tecnologia: ambisce a diventare il catalizzatore principale per la nuova ondata di applicazioni decentralizzate scalabili sulla blockchain di Solaxy.

FOMO in aumento: ultime ore per accedere a Solaxy durante la presale

Con l’avvicinarsi della chiusura della prevendita, la pressione psicologica tra gli investitori cresce. Infatti, la possibilità di acquistare SOLX a un prezzo di $0,00175 si sta esaurendo, alimentando una corsa all’ingresso che potrebbe alimentare la crescita della presale fino a $ 50 milioni raccolti.

Questo dato testimonia l’elevato grado di fiducia nel progetto, alimentato non soltanto da speculazioni, ma anche da una struttura d’incentivi concreta. Ad esempio, lo staking è disponibile durante la presale e garantisce rendimenti APY elevati. In questo modo, offre un meccanismo di crescita passiva particolarmente attraente per gli early adopters.

Durante la prevendita, è possibile acquistare i token SOLX utilizzando criptovalute ponte come SOL, ETH, USDT e BNB, rendendo l’accesso inclusivo e veloce. Inoltre, a supportare ulteriormente l’esperienza utente vi è l’integrazione con portafogli non-custodial come Best Wallet.

Questo strumento consente di mantenere elevati standard di sicurezza e privacy, oltre a una piena compatibilità cross-chain, ideale per chi intende detenere SOLX nel medio-lungo periodo.

Quindi, la combinazione di facilità d’uso, ricompense interessanti e un ecosistema in crescita ha creato un contesto di rara sinergia tra tecnologia e aspettative di mercato.

Il prossimo listing sugli exchange sarà un momento decisivo, capace di generare liquidità immediata e attrarre un’utenza ancora più ampia. Inoltre, se anche solo una piccola percentuale degli utenti attivi su Solana adottasse il Layer 2 di Solaxy, l’incremento nella domanda potrebbe avere effetti esponenziali sul valore del token.

Infatti, con una capitalizzazione complessiva di Solana superiore agli 80 miliardi di dollari, anche un effetto marginale di migrazione tecnologica potrebbe tradursi in un impatto finanziario significativo per Solaxy.

Quindi, a meno di 24 ore dalla chiusura, il progetto si trova in una fase decisiva: i prossimi movimenti del mercato potrebbero definire uno dei più interessanti casi di successo crypto del 2025.

