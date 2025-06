Albenga tra sport, musica e shopping: un weekend tra cultura e tradizione

Albenga si prepara a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti all’insegna dello sport, della musica e dello shopping. Il Comune, in collaborazione con commercianti, associazioni sportive e culturali del territorio, ha infatti promosso una serie di iniziative che animeranno il centro cittadino e non solo.

Tra gli eventi più attesi torna “Tantu au muggiu”, l’appuntamento che unisce shopping e tradizione. Passeggiando nel Centro Storico e lungo Viale Martiri della Libertà, cittadini e visitatori potranno approfittare di sconti e promozioni sia nei negozi che all’esterno, sostenendo così il commercio locale. L’iniziativa si svolgerà in tre fine settimana: il 20-21 giugno, il 25-26 luglio e il 22-23 agosto.

Ma non sarà solo lo shopping a rendere speciale questo weekend. Venerdì 20 giugno, in occasione della Festa Europea della Musica, a partire dalle 16:00 le piazze del centro storico si riempiranno di note e voci grazie alla presenza di numerosi cantanti e musicisti, pronti a regalare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Alle 18:00, sempre nel cuore di Albenga, si terrà la cerimonia di apertura del Campionato Italiano Assoluto Giovanile XCO – Città di Albenga, evento inserito nell’ambito della rassegna Albenga Active – June Edition.

Sabato 21 giugno, il Campionato entrerà nel vivo con le gare che si terranno nella frazione di Campochiesa, mentre nel Chiostro E. Siccardi, alle 17:00, si svolgerà un interessante incontro con la giornalista e scrittrice Giorgia Cozza, che dialogherà con il Centro per le Famiglie Eufonia. Un’occasione per riflettere sulla genitorialità attraverso laboratori creativi, letture e momenti di condivisione.

L’Assessore al Commercio e al Turismo Camilla Vio ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra istituzioni, commercianti e associazioni: "A partire dall’iniziativa Tantu au muggiu, voglio ribadire quanto sia fondamentale creare sinergie per ottenere risultati concreti e vantaggiosi per tutta la comunità. Invito tutti i negozianti e gli operatori turistici a partecipare all’incontro gratuito con la nostra Communication Manager, la dott.ssa Barbera, in programma giovedì 19 giugno alle 14:00 presso il San Carlo, per approfondire le opportunità offerte dalla nostra destinazione turistica".

In merito agli eventi estivi, l’assessore ha aggiunto: "Sono strumenti importanti di promozione per Albenga. In particolare, il Campionato Italiano Assoluto Giovanile XCO sarà un appuntamento straordinario: la cerimonia inaugurale coinvolgerà il centro storico e porterà in città oltre 800 giovani atleti accompagnati da famiglie e team. È un’occasione preziosa per far conoscere Albenga a tutta Italia. Inoltre, la musica, protagonista della Festa Europea organizzata dai commercianti, animerà le nostre strade. Un’occasione da non perdere!"