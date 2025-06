Ponte Italia ’61: completato il varo delle ultime travi di collegamento (FOTO)

Nella giornata di ieri si è svolto a Cairo Montenotte il varo delle ultime travi di collegamento del ponte Italia ’61, a seguito del completamento della campata rivolta verso via Sanguinetti.

Le operazioni sono iniziate intorno alle 9 del mattino, con la chiusura temporanea di via Sanguinetti per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori. Sul cantiere sono arrivati tre mezzi con trasporto eccezionale, incaricati di consegnare le 20 travi necessarie al completamento della struttura. Contemporaneamente è stata montata anche la gru, indispensabile per le delicate fasi di posizionamento.

Una volta sgomberato il cantiere, via Sanguinetti è stata riaperta al traffico nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15. Il cronoprogramma dei lavori procede regolarmente, con la conclusione delle operazioni prevista per il 13 luglio.