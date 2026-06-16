Pietra Ligure, ai “Giovedì culturali” la presentazione del romanzo “La capofamiglia” di Mary Caridi

Ritornano i tradizionali e attesi appuntamenti con “I Giovedì Culturali - Incontri con gli Autori”, promossi dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pietra Ligure.

Il prossimo giovedì 18 giugno, alle ore 17.30, il giardino della biblioteca civica “Silvio Accame” ospiterà la presentazione del romanzo “La capofamiglia”, l'ultima fatica letteraria della scrittrice e giornalista Mary Caridi.

L’evento si preannuncia come un vero e proprio percorso artistico ed emotivo: a dialogare con l'autrice e ad approfondire le tematiche del libro sarà il giornalista Nicola Seppone. L'incontro sarà impreziosito dalle letture sceniche a cura di Mauro Pinzone e dall'accompagnamento musicale dal vivo di Gabriele Caridi, offrendo al pubblico una perfetta sinergia tra parola, voce e note musicali.

Già finalista nella sezione inediti del prestigioso concorso letterario “Mario Soldati – Lalla Romano” e reduce dal successo e dall'ottima accoglienza al Salone Internazionale del Libro di Torino, “La capofamiglia” è un romanzo potente che scava nelle dinamiche intergenerazionali, nel peso delle genealogie familiari e nella forza silenziosa delle donne.

Al centro della trama c’è Marilina, una bambina cresciuta in una casa in cui il silenzio domina ogni cosa e lo sguardo diventa l'unico linguaggio possibile per sopravvivere. A governare quel mondo chiuso e severo è la nonna, figura matriarcale inflessibile. Marilina impara presto a farsi invisibile, quasi a sparire, fino all’incontro decisivo con il padre ritrovato in Liguria. Questo evento apre una frattura nell’ordine immobile della sua vita, introducendo una possibilità diversa, per quanto fragile. Tra precarietà, separazioni e nuove consapevolezze, la protagonista scoprirà la sua vera eredità: una lucidità aspra che la porterà a trasformare la solitudine in una risorsa e a diventare, suo malgrado, la capofamiglia. Un viaggio profondo nella memoria collettiva del nostro Paese, sospeso tra il secondo dopoguerra e il boom economico.

«La presentazione di questo volume all'interno del cartellone dei nostri "Giovedì Culturali" rappresenta un momento di grande valore culturale e di profonda riflessione per la nostra comunità – sottolineano dall'Amministrazione comunale – L'opera di Mary Caridi non solo ci offre uno spaccato storico straordinario e radicato nel nostro territorio ligure, ma affronta temi universali come la resilienza, il valore delle radici e la complessa conquista della propria identità. Siamo felici di ospitare nel giardino della nostra biblioteca un evento così poliedrico, capace di unire la letteratura al giornalismo e alla musica dal vivo».

L'incontro è a ingresso libero. Al termine della presentazione l'autrice sarà a disposizione dei lettori per il tradizionale firma-copie.