Debutta ad Albenga la rassegna “Terreni Creativi Nuove Generazioni”: “Heina e il Ghul” il primo spettacolo

Debutta ad Albenga con “Heina e il Ghul” della compagnia Cicogne Teatro Arte Musica la rassegna “Terreni Creativi Nuove Generazioni”, diretta dall’autrice e attrice genovese Simona Gambaro. Lo spettacolo, della durata di un’ora, andrà in scena giovedì 26 giugno alle 21.15 in piazza dei Leoni ed è adatto a un pubblico di tutte le età.

HEINA E IL GHUL - Cicogne Teatro Arte Musica - di/con Abderrahim El Hadiri regia Mario Gumina collaborazione tecnica Elena Guitti produzione Cicogne Teatro Arte Musica

Nella fiaba si racconta di Heina, la figlia dello sceicco che, rapita dal terribile Ghul, il mostro di farina, è riuscita a fuggire e a tornare a palazzo. Sulla scena il cuoco di corte prepara un sontuoso cous cous per festeggiare l’evento e, danzando e cantando tra tegami e coperchi, racconta la mirabolante vicenda. Così gli ortaggi utilizzati (peperoni, zucchine, patate, cipolle) diventano via via i protagonisti di una grande avventura, finendo poi in pentola.



“Con i nostri spettacoli teatrali, letture, incontri vogliamo costruire occasioni in cui l’arte e la cultura servano anche a produrre socialità, condivisione, apertura, nel segno della solidarietà e dei diritti umani – dicono da Cicogne teatro -. Il teatro è per noi strumento privilegiato perché è in sé un forte stimolo creativo e un continuo incontro con l’altro. Ci rivolgiamo a un pubblico ampio: bambini e bambine, giovani e adulti con fedi e culture diverse, convinti che la società multiculturale in cui viviamo ha bisogno di narrazioni che sappiano rappresentarla”.

“Terreni Creativi Nuove Generazioni” ha il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Linee guida per progetti nell’ambito della cultura contemporanea 2024, affiancata da Mic, Fondazione De Mari, Regione Liguria, Coop Liguria, Comune di Albenga, Comune di Villanova di Albenga, Comune di Castelbianco, Comune di Testico, Comune di Casanova Lerrone, Comune di Garlenda oltre che numerosi sponsor locali.

Tutti gli eventi prevedono un ingresso simbolico di 1 euro. Il secondo spettacolo della rassegna, “La bianca, la blu e la rossa” della compagnia Teatro Evento, andrà in scena a Testico venerdì 4 luglio.