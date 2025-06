Albenga, una nuova strada di penetrazione boschiva per migliorare la gestione di eventuali incendi: i lavori in regione Marixe

Sono cominciati nei giorni scorsi ad Albenga, in regione Marixe, i lavori per la realizzazione di una nuova strada forestale che dal territorio sopra Bastia, seguendo un vecchio tracciato, verrà collegato alla viabilità forestale già esistente fino ad Arnasco.

L’opera, realizzata dalla ditta Naturatree e dal valore complessivo di 125 mila euro finanziato dalla Regione Liguria tramite il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) e dal Comune di Albenga, permetterà di avereuna nuova strada di penetrazione boschiva che avrà un ruolo fondamentale sia nella gestione forestale sia in chiave di prevenzione e risposta agli incendi boschivi.

L’intervento nasce anche come risposta concreta alle criticità emerse durante il grande incendio del 2022, che interessò proprio quest’area. In quell’occasione, infatti, fu evidente la grave difficoltà per i mezzi di soccorso nel raggiungere alcune zone impervie.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha sottolineato l’importanza del progetto: “Questa nuova strada forestale rappresenta un tassello fondamentale per la sicurezza del nostro territorio. In caso di emergenza, permetterà di velocizzare l’arrivo delle squadre di soccorso e migliorare l’efficacia degli interventi. È anche un esempio positivo di collaborazione tra enti e tra comuni limitrofi, che dimostra quanto sia importante lavorare insieme per la tutela del nostro patrimonio ambientale e della sicurezza dei cittadini.”

Afferma Antonio Caviglia, consigliere comunale con delega alla Protezione Civile: “Questa strada forestale rappresenta un’infrastruttura strategica per il sistema di protezione civile. Avere accessi agevoli in aree boschive spesso impervie significa poter intervenire con tempestività ed efficacia in caso di emergenze, siano esse incendi o altre situazioni di rischio. La realizzazione di questa strada è un esempio di pianificazione e di attenzione verso il territorio.”