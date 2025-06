Toirano, la consigliere Peroni: "Pulite le vie private, quelle pubbliche restano nell'abbandono. Ancora una volta figli e figliastri"

"Negli ultimi giorni l’Amministrazione Comunale di Toirano ha disposto, con sorprendente tempestività, interventi di sfalcio e pulizia in alcune vie notoriamente private del territorio comunale. Via Urivei e Via Buschei solo per fare alcuni esempi. Peccato che, per le vie pubbliche, si debba invece attendere che la vegetazione le renda praticamente impraticabili prima che si intervenga, Via Nevalle è stata sistemata solo ieri, dopo che era diventata quasi intransitabile".

Così, attraverso una nota stampa, Cinzia Peroni, consigliere di minoranza a Toirano (Gruppo Semplicemente Toirano).

"Avevo già segnalato, in un precedente comunicato, come a Toirano vi siano 'figli e figliastri' - prosegue Peroni - Il riferimento era allo sfratto annunciato nei confronti dei Vigili del Fuoco Volontari e alla contestuale rassegnazione di uno stabile pubblico ad alcune associazioni cittadine piuttosto che ad altre completamente ignorate. Su questo sono ancora in attesa che mi vengano prodotti alcuni atti in modo da poter valutare l’operato dell’amministrazione. La situazione non solo non è migliorata, ma si è addirittura consolidata: chi è 'vicino' viene servito per primo, mentre le necessità collettive possono aspettare. Un metodo di governo che ritengo inaccettabile e contrario al principio di imparzialità che dovrebbe ispirare l’azione amministrativa".

"Come se non bastasse, per l’ennesima volta il Consiglio Comunale è stato convocato di lunedì, nonostante sia stato più volte comunicato che per motivi di lavoro non posso partecipare in quella giornata. Questo atteggiamento appare francamente provocatorio, se non deliberatamente studiato per impedire la presenza dell’unica voce critica nei confronti dell’amministrazione. A Toirano, infatti, l’opposizione sembra essere diventata una formalità. I miei colleghi degli altri gruppi di minoranza appaiono ormai del tutto appiattiti sulle posizioni della maggioranza, rinunciando di fatto al ruolo di controllo e stimolo che la democrazia richiede. Il confronto politico, anche se critico, non è un fastidio da evitare, ma una necessità vitale per il buon governo".

"Il mio impegno resta quello di dare voce a chi non si riconosce in questo modo di amministrare. Ma non si può tacere di fronte a metodi che sembrano voler zittire proprio chi ha il coraggio di segnalare le criticità. A Toirano serve un’amministrazione che governi per tutti, non solo per qualcuno, e che non provi insofferenza quando è tenuta a confrontarsi" conclude la consigliere Peroni.