Laigueglia, i bambini della Materna protagonisti dell’anteprima della canzone di "Marino il Balenottero Amico"

La promozione della salvaguardia della biodiversità marina ha visto protagonisti i piccoli alunni della Scuola Materna del “Borgo più Bello d’Italia”, a loro infatti il compito di ascoltare in anteprima *Marino il Balenottero Amico*, la canzone del maestro Massimo Spinetti, che accompagnerà la mascotte testimonial della campagna *Stop Food Oils end Fats in the Sea* durante i suoi interventi pubblici. Il progetto, volto a sensibilizzare sul corretto riciclo degli oli e grassi alimentari esausti, ha visto il coinvolgimento entusiasta dei bambini della scuola materna, protagonisti di un test di prova con la mascotte e della prima assoluta dell’inno della campagna “Stop Food Oils and Fats in the Sea”. L’iniziativa è stata promossa da Nuova C Plastica e RenOils, in collaborazione con SAT S.p.A. e L.I.S.O. S.r.l. azienda leader nel settore in Liguria.

Il brano, scritto e musicato dal musicista laiguegliese Massimo Spinetti, narra le avventure di un giovane balenottero impegnato nella difesa del mare dall'inquinamento causato dagli oli vegetali. Questi ultimi, formando una pellicola sulla superficie dell'acqua, impediscono la naturale ossigenazione, minacciando l'ecosistema marino. La campagna mira a dare nuova vita agli oli usati nelle fritture o contenuti nelle conserve, trasformandoli in biodiesel o altri manufatti industriali, promuovendo così un'economia circolare.

L'evento si è svolto alla presenza dell'Assessore Giampaolo Giudice, della Consigliera comunale con delega alla cultura Lucia Facchineri e dell'amministratore della Nuova C Plastica, Piero Camoli, promotori del progetto insieme ai consorzi nazionali e ai raccoglitori di oli e grassi alimentari.

Grande è stata la sorpresa e la gioia dei bambini nell'accogliere "Marino il Balenottero Amico" in classe e nel partecipare a questa anteprima canora, che accompagnerà la mascotte in tutte le sue future uscite come ambasciatore di questo importante progetto di salvaguardia e riciclo. A tutti i piccoli partecipanti è stata donata una tanica, fornita da Tanichetta Marino, che porta il nome del balenottero ed è realizzata con plastica di seconda vita recuperata nel mare. Questa tanica è pensata per facilitare il recupero domestico degli oli esausti e il loro conferimento al centro di raccolta di San Sebastiano, come già avviene a Laigueglia.

Come sottolinea, Giampaolo Giudice, Assessore Comunale all’istruzione :"Siamo fermamente convinti che l’educazione ambientale debba partire fin dalla più tenera età. Coinvolgere i bambini della scuola materna in un progetto così cruciale come quello del riciclo degli oli esausti, attraverso una mascotte amica e una canzone accattivante, è il modo migliore per seminare consapevolezza. È fondamentale che ogni famiglia di Laigueglia comprenda l’importanza di preservare la biodiversità marina e la qualità delle nostre acque, un bene prezioso che ci ha permesso di ottenere per il terzo anno consecutivo la Bandiera Blu d’Europa. Questo riconoscimento non solo tutela il nostro ecosistema, ma rafforza anche la nostra economia, basata principalmente sul turismo climatico balneare, conferendo a Laigueglia, 'Il Borgo daMare', una maggiore visibilità turistica".

Lucia Facchineri, Consigliera Comunale con delega alla Cultura, rimarca: "La cultura del rispetto per l'ambiente è un pilastro fondamentale per il futuro della nostra comunità. Il progetto “Stop Food Oils end Fats in the Sea” si inserisce perfettamente in questa visione, dimostrando come la collaborazione tra enti, aziende e cittadini possa generare un impatto positivo significativo. La musica e il gioco si rivelano strumenti potenti per veicolare messaggi complessi in modo semplice ed efficace, soprattutto ai più piccoli. Ci auguriamo che 'Marino il Balenottero Amico' diventi un simbolo riconoscibile e amato, capace di ispirare comportamenti virtuosi non solo a Laigueglia, ma ben oltre i nostri confini'.