La valbormidese Tiziana Tardito sbarca a Pechino con le sue opere d’arte

La talentuosa artista valbormidese Tiziana Tardito continua a farsi strada sui palcoscenici internazionali grazie alla sua partecipazione all’Art Intercontinental Tour, un progetto innovativo promosso dalla Fondazione Effetto Arte che valorizza il lavoro di un gruppo selezionato di artisti contemporanei, portando le loro opere nei più prestigiosi eventi museali e fieristici del mondo.

Dopo il successo ottenuto negli Stati Uniti durante il tour 2024/2025, con esposizioni a Miami, Los Angeles e New York che le sono valsi importanti riconoscimenti, Tardito è stata protagonista della seconda tappa del tour, tenutasi a Pechino dal 24 al 29 giugno presso il rinomato Three Shadows Photography Art Centre. Questa prestigiosa mostra ha fatto seguito alla prima tappa di Dubai, svoltasi dal 17 al 20 aprile in occasione del World Art Dubai.

L’Art Intercontinental Tour proseguirà con altre tappe di grande rilievo internazionale: New York (aprile 2026, ART EXPO Manhattan), Principato di Monaco (settembre 2026, 7ª edizione della fiera d’arte contemporanea ART 3F) e Venezia (novembre 2026, presso il prestigioso Palazzo Scuola Grande di S. Teodoro).

La selezione degli artisti partecipanti è curata con attenzione dal comitato scientifico della Fondazione Effetto Arte, guidato dal dottor Rino Lucia e dal presidente Sandro Serradifalco, a cui Tiziana Tardito rivolge un sentito ringraziamento per l’opportunità di prendere parte a questo evento di respiro internazionale.

Questo traguardo rappresenta un momento fondamentale nella carriera di Tardito che, dopo aver vinto il prestigioso Premio Giotto, continua a far risplendere il proprio talento sulla scena artistica globale, consolidando la sua presenza nel mondo dell’arte contemporanea.