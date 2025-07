Accoltellamento in Darsena, arrestato e in carcere l'aggressore 24enne

È stato arrestato dalla squadra mobile della polizia il 24enne che giovedì scorso in Darsena a Savona aveva colpito con due coltellate alla schiena un 27enne. I poliziotti ieri hanno rintracciato l’uomo a Savona, in un’abitazione privata. L'aggressore si trova ora in carcere a Marassi, con la pesante accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate.

Il giorno successivo all'accoltellamento era stato denunciato dalla Questura ma dopo qualche giorno sono scattate le manette.

Un equipaggio della squadra volante era intervenuto in Piazza Mameli quella notte per la segnalazione del 27enne che si era accasciato a terra dopo essere stata ferito da un’arma da taglio. L'uomo si era trascinato in compagnia di altre tre persone dalla zona in cui era stato colpito fino al centro. Poi era partita la chiamata al 118.

Le conseguenti attività investigative avviate dalla squadra mobile, anche tramite la visione di telecamere di videosorveglianza cittadina, avevano consentito in poche ore di identificare l’aggressore e avevano potuto appurare che quest’ultimo, incontrando casualmente in Darsena la vittima, dopo un litigio scaturito per futili motivi, l’aveva colpita con due fendenti alla schiena.

È emerso inoltre che per pregressi rapporti e questioni di gelosia, la stessa vittima era già stata recentemente aggredita dallo stesso autore. In quella precedente occasione, colpendolo con un bastone, gli aveva fratturato un braccio, ma l’episodio non era stato denunciato alle forze dell’ordine.